Jalisco solicitará reformular convenio de distribución de agua del Zapotillo

JALISCO.- La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) y ONU Medio Ambiente presentaron hoy el informe de resultados del proyecto denominado Jalisco Sostenible Cuenca de Río Verde, frente al Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, rectores de universidades, organismos empresarias y organizaciones civiles.

En el estudio, la UNOPS plantea cinco escenarios, entre los cuales se concluye que el más viable es el que plantea una cortina a 105 metros para aprovechar un caudal de 7.5 metros cúbicos por segundo, lo que representa el 87% de los 8.6 metros cúbicos por segundo establecidos en el acuerdo previo firmado entre Jalisco, Guanajuato y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). UNOPS explica que esta opción ayuda a mejorar la capacidad de regulación, prolonga la vida útil de la presa, y permite acercarse a respetar el acuerdo firmado.

La UNOPS advierte que en todos los escenarios, incluido el de la cortina a 80 metros, los pobladores de Temacapulín estarían ante un riesgo inminente de inundación, razón por la cual su reubicación habría sido igualmente necesaria.

Frente a esta situación, el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval informó que tomará la recomendación de la UNOPS y optará por el escenario 5, que plantea una cortina a 105 metros. No obstante, en atención a que el caudal estimado por los estudios de Conagua era de 8.6 metros cúbicos por segundo y los estudios de UNOPS develan que el caudal sólo sería de 7.5; informó que se tendrán que reformar los convenios de distribución anteriores.

“Con la federación y el Gobierno de Guanajuato vamos a reformular los convenios de distribución, aclarando que los porcentajes de 76 por ciento para Jalisco y 24 para Guanajuato no significan una cuota fija, sino que estarán determinados por la disponibilidad real del agua”, expresó Aristóteles Sandoval.

“Hoy tengo que reconocerlo con toda sencillez y dejarlo absolutamente claro: salvar Temacapulín ya no es, técnicamente, una variable asequible. Esta batalla no la perdieron solos, la perdí yo con ustedes. No poder cumplirles es algo que lamento profundamente”, expresó el Mandatario.

Señaló que por las razones planteadas por la UNOPS, el Gobierno de Jalisco decidió apoyar al gobierno federal en el impulso del proyecto que contempla una cortina con 105 metros de altura con un caudal de 7.5 metros cúbicos por segundo, que garantiza abasto a Jalisco como a Guanajuato. Dijo que debe garantizarse la infraestructura que se requiere para que el agua del Río Verde llegue a Guadalajara y a Los Altos, esto es: el sistema de bombeo Purgatorio y el proyecto de dotación a los municipios de la región alteña.

Con información de El Financiero