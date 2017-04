Irían 25 mdp para construcción de base para policía militar: Ramón Lemus

El alcalde fue parte de la comitiva de autoridades locales que este viernes acudieron a Apodaca, Nuevo León para conocer cómo funciona el modelo y la base de la policía militar

Sandra Xicotenca

CELAYA, Gto.- Los 25 millones de pesos que recibiría Celaya del Fideicomiso Estatal de Seguridad podrían ser asignados para la construcción de la base de la policía militar en León, señaló el presidente municipal Ramón Lemus Muñoz Ledo.

Para esta base, la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) aplicará 71 millones de pesos a través de un fideicomiso, cantidad que deberá ser duplicada con recursos estatales, mismos que posiblemente provendrán del Fideicomiso Estatal de Seguridad que el gobernador Miguel Márquez Márquez prometió el año pasado entregar a tres municipios con problemas de seguridad pública, entre ellos, Celaya.

“Lo que se busca es que participen los municipios y los municipios tendrían que aportar una cantidad importante al fideicomiso estatal. En principio se hablaba de un batallón de 800 ahora se habla de dos o tres o más batallones, lo que multiplicaría el número de efectivos en el estado y la idea es que atiendan a todos los municipios”.

Según el presidente municipal será en las próximas semanas cuando se tome esta decisión, por ello, el modelo del fideicomiso para la seguridad municipal pasará a la segunda etapa que era aplicar inversión peso a peso entre Estado y municipio.

Ramón Lemus aseguró que esta posibilidad ya está platicada con la asociación civil Pro Celaya, pues es la encargada de dirigir el programa del fideicomiso municipal de seguridad.

Policía Militar porque no se han capacitado a las fuerzas policiales locales: Obispo

Por otra parte, sobre la llegada de la policía militar, el obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo opinó que su llegada es reflejo de que las autoridades locales no han podido capacitar una fuerza policial eficaz.

“Ciertamente los municipios no han podido preparar gente para esto, ciertamente en los estado no se ha podido preparar, los delincuentes se aprovechan de la falta de preparación de los policías, ojalá que esto, que no deja de ser un intento fuerte y bueno, venga a traer la paz”.