IP pide respuestas ante hechos ola de crímenes

Los empresarios afirmaron que están preocupados en que se afecten las inversiones

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- Solicitan integrantes de la Asociación de Empresarios y Ejecutivos de Salamanca (AEES), que se informe que está pasando ante la escalada de inseguridad que hay en la localidad, lo anterior durante la reunión mensual que en esta ocasión estuvieron como invitados el secretario del Ayuntamiento, José Miguel Fuentes Serrato y el coordinador general de Seguridad Ciudadana, José Fernando Adrián Ruiz.

El presidente de la AEES, Raymundo Gómez García, destacó que ante la inseguridad, como empresarios no pueden estar estáticos o pasivos, se trata de ver que está haciendo la autoridad, en qué podemos ayudar, echarle montón a la delincuencia y lógicamente no lo podemos hacer solos y se trata de hacer equipo, de que nos expliquen la situación en la que se encuentra la ciudad, que está pasando, porqué tanta violencia últimamente y saber que estrategias tienen, que planeación tienen y al final de cuentas si se requiere aportar algo, todos estamos interesados en ayudar.

El líder empresarial admitió que la ola de asesinatos inhibe la llegada de inversiones, “no podemos pensar que no afecta, alguien que quiera poner un negocio, está temeroso, por eso se trata de acercarnos a las autoridades para que nos indiquen que se está haciendo, que podemos hacer y echarle para adelante.

“Este tipo de reuniones son productivas para ver que se puede hacer, compromisos para implementarlos y tener resultados por el bien de todos los salmantinos, no sólo de los empresarios”.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, José Miguel Fuentes Serrato y el coordinador de Seguridad Pública, José Fernando Adrián Ruiz, dieron a conocer que el tema de la seguridad se está atendiendo, que no se ha bajado la guardia, que se entiende la preocupación pero este gobierno está aplicando todas las acciones necesarias para brindar la seguridad que la ciudadanía demanda.

Hay presencia del Crimen organizado

Asesinatos en la ciudad atribuibles al crimen organizado por la pelea por el control del robo a combustible, dijo el presidente municipal Antonio Arredondo Muñoz, al ser cuestionado sobre este tema. “Es un tema que trae la Procuraduría, ha sido una semana atípica, no se había registrado esta problemática en el municipio de Salamanca; sabemos una hay una problemática, no somos ajenos, ni hacemos oídos sordos, ni hacemos como que no vemos, atendemos el tema, no paramos”, dijo.

Luego reiteró que hay una problemática delicada, lamentable que se está viviendo, pero también sabemos que hay presencia del crimen organizado en el tema del robo del combustible, es una de las situaciones que detonan muchas de las situaciones que se han registrado.

Incluso adelantó que sostendrá una reunión con el gobernador del estado, para darle seguimiento al tema, “estamos trabajando al 100%, al final del día la Coordinación de seguridad pública, la Secretaría del Ayuntamiento, han redoblado los operativos.