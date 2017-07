Invita Diego Sinhue a los jóvenes a ser emprendedores

El titular de Sedeshu participó en el “Foro de emprendimiento social”, organizado por Incubajío

Redacción

LEÓN, Gto.- “Muchas veces nos han dicho no puedes. No puedes ser empresario, no puedes ser exitoso, no puedes cumplir tus sueños. Hoy es tiempo de decir sí puedo, sí puedo lograr mis metas y cumplir mis sueños. Sí puedo cambiar mi entorno”.

Así lo señaló Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, secretario de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) del estado, en su intervención en el “Foro de Emprendimiento Social” organizado por INCUBAJÍO y realizado en “La Velaria” de las instalaciones de la Feria de León, con la participación de más de 2 mil 500 jóvenes de 18 a 25 años provenientes de 15 municipios del estado.

Durante este evento se presentaron diversas conferencias con el objetivo de impulsar el emprendimiento en la juventud guanajuatense. Felipe Pablo Rodríguez Ornelas, Director General de Incubajío y organizador de este evento, destacó que este foro busca otorgar herramientas a los jóvenes para desarrollar una empresa y también contribuir en la mejora de su entorno.

Diego Sinhue presentó la conferencia “Emprendimiento Social”, en la cual indicó que el emprendimiento social es la construcción de oportunidades para el cambio social llevado a cabo por las personas.

“Los jóvenes tienen el potencial y las posibilidades tecnológicas para construir ciudades más inteligentes y sostenibles para el futuro. Hoy ustedes demandan oportunidades apropiadas para liderar el cambio a través de herramientas que les permitan emprender e innovar; y es esto es lo que estamos haciendo en Guanajuato para que nuestros jóvenes sean agentes de cambio y nos permitan construir un mejor presente y futuro”.

“Por ello, necesitamos jóvenes que mejoren el medio ambiente y las condiciones de sus comunidades. Guanajuato requiere de jóvenes que digan sí puedo ser un agente transformador de nuestro Estado para que sus habitantes tengan una mejor calidad de vida. Cuento con ustedes para continuar transformando Guanajuato y generar más oportunidades para todos”, destacó el Secretario de Desarrollo Social y Humano.

Los jóvenes opinan

Arzu Dominc Saucedo Sandoval, estudiante con 22 años de edad y originario del municipio de Celaya manifestó que es muy significativo que estén tomando en cuenta a los jóvenes, “buscamos desarrollarnos y crecer a través del emprendimiento ya que no sólo podemos formar una empresa, sino que apoyamos directamente a la sociedad impactando en vidas. Agradecemos la generación de este tipo de eventos y sobre todo el mensaje de que Guanajuato cree en nosotros, y acepto la invitación del Secretario de Desarrollo Social y Humano para sumarnos en la construcción de un mejor entorno.

Por su parte Cecilia Cárdenas Elías de 22 años de edad dijo que este tipo de foros, les permite abrir su perspectiva de responsabilidad social, además de desarrollar ideas que se realicen y generen nuevas empresas. “Debemos de quitarnos el miedo de emprender y buscar hacer realidad nuestros sueños y nuestros objetivos”.

Finalmente Luis Joel Moreno Mendoza de 18 años de edad, estudiante de la carrera de ciencias políticas y administración pública y originario de León, indicó que a través de este foro obtuvieron herramientas y conocimiento para emprender y desarrollar una empresa; pero también para mejorar nuestro entorno, creciendo así como personas y ciudadanos.

“Me llevo el compromiso de ser constante y no dejarnos caer. Luchar por nuestros sueños para hacerlos realidad. Guanajuato necesita de los jóvenes como agentes de cambio y desde nuestra trinchera contribuir en el desarrollo de nuestros municipios y comunidades”.