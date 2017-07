Investiga SSP a policía por muerte de menor

Defiende Francisco Becerra que los agentes hayan disparado para protegerse del ataque

Daniel Vilches

LEÓN, Gto.- El subsecretario de Seguridad Pública de León, Francisco Becerra López, no descartó que un elemento de la Policía municipal esté involucrado en la muerte de un menor de edad durante la riña que se reportó la madrugada de este domingo en la colonia León I, pues confirmó que los agentes hicieron varias detonaciones en el lugar.

El funcionario municipal inclusive defendió que los elementos de la Policía municipal tiene plenamente justificado el uso de armas de fuego cuando son atacados con disparos.

De acuerdo a Becerra López, los efectivos hicieron varios disparos para salir del terreno donde se llevaba a cabo la riña, y que los pandilleros aprovecharon la agresión para huir del lugar, por lo que no hubo detenidos.

“Sabemos que sí hubo algún disparo por parte de Policía para poder de alguna manera, salir del lugar, quitarse del conflicto de ese momento, porque no era posible estar en frente de las bandas y metido en medio, y por otro lado, es cuando le dan el disparo a la patrulla, se retiran, se despliegan y los disparos no creo que hayan sido contra los muchachos de las bandas, pero eso no lo podemos determinar, no tenemos el dato concreto para poder afirmarlo”.

Dijo que se realizarán las investigaciones necesarias para encontrar al responsable y de ser un elemento de las fuerzas de Seguridad, se procederá conforme a derecho.

“Hace falta dar la información correcta, y como son asuntos de carácter interno de la propia corporación, todavía no tenemos la información correcta, para dar los datos (…) si hubiera algún responsable de parte de Policía municipal, también se procederá conforme a derecho”.