Insiste Trump que será México quien pague por el muro

Reafirmó que la financiación de su muro en la frontera con México es una condición para la aprobación del presupuesto estadounidense

AFP

WASHINGTON, EE.UU.- La administración del presidente Donald Trump reafirmó este domingo que la financiación de su muro en la frontera con México es una condición para la aprobación del presupuesto estadounidense, corriendo el riesgo de generar una parálisis en el gobierno si fracasan las negociaciones.

El millonario republicano espera que el Congreso apruebe en los próximos días una parte de la financiación del muro, promesa emblemática de su campaña.

Si no hay acuerdo, el gobierno corre el riesgo de quedar paralizado el próximo sábado, cuando se cumplen los primeros 100° días de la gestión del magnate, lo que ocasionaría el cierre de facto de las agencias gubernamentales.

Trump insistió en Twitter que México pagará por el muro “pero más adelante pero debemos comenzar antes”.

Eventually, but at a later date so we can get started early, Mexico will be paying, in some form, for the badly needed border wall.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2017