Innocenzi disfruta de su estancia

El músico italiano dijo “estar sorprendido” con la noticia de que Guanajuato tiene 4 órganos monumentales en funcionamiento

Manuel Carrillo

GUANAJUATO, Gto.- Frente al órgano del Templo de La Compañía, el músico italiano Diego Innocenzi señaló: “ustedes, los guanajuatenses poseen un tesoro invaluable, este órgano que muchas otras ciudades del mundo quisieran tener”.

El músico, que participa en la Segunda Semana de Música Sacra, aseguró que ni siquiera en Europa se cuenta con “un instrumento tan bello como éste, que posee sonoridad especial, un sonido misterioso, que de verdad canta y hace que el público y el ejecutante queden sorprendidos”.

En la víspera de su participación dentro de este festival que reúne el esfuerzo de la Universidad de Guanajuato y de patrocinadores particulares, el músico ahondó sobre las características del instrumento construido en el Siglo XVIII; “es un órgano que ha vivido en grado superlativo, seguramente le han hecho algunas reparaciones, pero tiene un sonido potente, de mucho colorido”.

Innocenzi dijo “estar sorprendido” con la noticia de que Guanajuato tiene 4 órganos monumentales en funcionamiento; “no es fácil contar con tantos instrumentos antiguos que aún funcionen; en especial me han hablado también del que se encuentra en el Templo de La Valenciana, y no me iré sino hasta conocerlo, es posible que lo haga viernes o sábado próximos”. Este órgano, está compuesto por ¡17 mil flautas!, característica que lo ubica entre los mejores del mundo.

El músico italiano tocó ayer por la noche, en La Compañía; y posteriormente, en el mismo sitio, mañana sábado, a las 19:00 horas, durante la clausura de la Segunda Semana de Música Sacra, con entrada gratuita.