Inician jornada de descacharrización contra el mosco del dengue, zika y chicungunya

MOROLEÓN, Gto.- Autoridades municipales y del sector salud pusieron en marcha el programa ‘Descacharrización’, como parte de la campaña ‘Por un Moroleón más Limpio’, en las colonias La Manguita y Pico de Pájaro.

Unidades de Limpia recolectarán cacharros y recipientes que puedan servir como almacenamiento para el mosquito Aedes Aegypti, transmisor de dengue, zika y chicungunya.

De acuerdo a la calendarización de la Dirección de Servicios Municipales, se brindará atención cada tercer día, para lo cual se dividió la ciudad en 43 sectores, abarcando un sector por día, por lo que a los vecinos de las calles a recorrer les notificará vía medios electrónicos, radio y volanteo.

Durante el arranque el alcalde, Jorge Ortiz Ortega, destacó la importancia de que la ciudadanía se sume a esta labor para nulificar la presencia de dicho mosquito, apostándole a la prevención como la mejor cura para las afecciones del ser humano.

Agradeció la colaboración del sector salud a través del CAISES, para después de terminada la etapa de descacharrización se inicie con las nebulizaciones.

Llaman a limpiar la vía pública

El munícipe llamó a la población en general a no tirar basura en vía pública, barrer diariamente el frente de tu domicilio, no depositar basura en los parques, jardines y plazuelas, limpiar los desechos de las mascotas, dar mantenimiento a los lotes baldíos de su propiedad y no pegar publicidad en los postes.