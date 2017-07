Inician estadounidenses en México campaña ‘anti-trump’

Los inconformes iniciaron la campaña “Get out and vote”; buscan que más residentes en México voten para las próximas elecciones intermedias de EU

SUN

CDMX.- Con motivo del 4 de julio, Día de la independencia de Estados Unidos, estadounidenses que residen en México reforzaron su activismo con vistas a las próximas elecciones intermedias en ese país, con el arranque de la campaña “Get out and vote”.

Erik Markeset, presidente de Democrats Abroad CDMX, aseguró que desde que asumió Donald Trump la presidencia de su país, ha crecido el Interés de esa comunidad por participar, votar y hacer valer su visión sobre la necesidad de un rumbo distinto.

Esa es la coyuntura que se busca alentar a pesar de que falta un año para el proceso electoral intermedio, en que se elegirá Cámara de Representantes y Senado.

“El año pasado empezamos con 100 personas y hoy tenemos 6 mil y eso es sólo en área metropolitana y queremos llegar a muchos más, que participen, reciban información sobre cómo registrarse para votar”.

La campaña, que se realiza también vía redes sociales de Democrats Abroad CDMX busca invitar a casi millón y medio de estadounidenses que viven en México, muchos de ellos con doble nacionalidad, para que se mantengan activos y listos para emitir su sufragio.

“Esperamos revertir la mayoría legislativa, esperamos que la popularidad de Trump, ahora que está en 30 % impacte en que la gente salga a votar, que fue parte del problema que hubo en la pasada elección. muchos votantes independientes que tendían a favorecer a Hilary Clinton o Demócratas que no pensaban que ganara Trump no participaron y perdimos estados importantes”.

Ahora se trata de hacer crecer la conciencia ciudadana, “recordarles que pueden participar porque la única forma que podemos revertir o detener algunas de las políticas que propone la administración de Trump” es expresándose políticamente.

Por eso, en el evento los demócratas escribieron postales a sus congresistas para pedirles no desechar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), propiciar la cooperación bilateral e incorporar la cultura de los migrantes en territorio estadounidense.

Aunque no deseábamos que ganara Trump –dijo Markeset- le estamos muy agradecidos porque ha dado mucho material a los comediantes y “porque ha mantenido viva la actividad como partido que antes se dormía cada 4 años, y porque le ha dado a toda la ciudadanía una lección cívica” para entender cómo se dividen los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial”.

Con su gestión se ha demostrado que una persona no puede gobernar solo, pues ha tratado de hacer e imponer decisiones cosas y los demás poderes han tenido que poner un freno “es interesante ver cómo una persona que tiene cero experiencia en gobierno es electo Presidente de los Estados Unidos y está aprendiendo”.

El dirigente expuso como otros temas de interés compartido son poner freno a la venta de armas, muchas de las cuales llegan a México, y no tirar a la basura el TLCAN.