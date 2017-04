Ingresa Javier Duarte a penal guatemalteco en espera de extradición

El ex gobernador de Veracruz fue recluido en la prisión de Matamoros

El Universal

GUATEMALA.- Pálido y visiblemente cansado Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz, México, quien había huido de la justicia de su país, llegó a la capital guatemalteca la madrugada del domingo, tras ser detenido la noche del sábado a unos 140 kilómetros de la capital.

Duarte fue capturado al oeste de la capital guatemalteca, tras una orden de aprehensión solicitada por la fiscalía del país centroamericano a petición de la Procuraduría General de la República de México, que le acusa de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras su detención y de que un juez le hiciera saber el motivo de su captura, Duarte fue trasladado a la capital y recluido en la prisión de Matamoros, ubicada dentro de un cuartel militar.

El ex gobernador de Veracruz de 43 años, llegó a la capital custodiado por lo menos dos docenas de policías guatemaltecos y a su ingreso a prisión dijo “No tengo comentarios, gracias” a preguntas de The Associated Press.

El ex gobernador es prófugo de la justicia mexicana desde hace seis meses. La Procuraduría General de la República en un comunicado dijo el sábado que ya trabaja en la solicitud de extradición.

Duarte gobernó Veracruz desde 2010 hasta el 12 de octubre de 2016, cuando dejó su cargo a menos de dos meses de concluir su mandato alegando que así podría atender las acusaciones de corrupción en su contra, pero poco después desapareció.

Durante tres días las autoridades guatemaltecas y mexicanas siguieron de cerca la pista a Duarte, que fue arrestado en torno a las 8 de la noche del sábado en un hotel donde estaba en compañía de su esposa, dijo Manuel Noriega, subjefe de Interpol en Guatemala. El ex dirigente había recibido una llamada de la fiscalía mexicana que decía que estaba localizado y que saliera de la habitación a una zona común para ser detenido por la policía, agregó.