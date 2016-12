Inconforma a trabajadores descuentos del ISR

La más afectada es Seguridad Pública por los apoyos del Fortaseg

Yordi Buclón

SAN FELIPE, Gto.- Servidores públicos se mostraron inconformes por el reajuste anual del ISR (Impuesto Sobre la Renta), ya que algunos percibirán menor cantidad en sus próximas quincenas.

El titular de Recursos Humanos, Gerardo Díaz Hernández, comentó que una de las direcciones más afectadas será la corporación de Seguridad Pública, donde se pronostica que habrá considerable descuento en las percepciones quincenales de los empleados administrativos y operativos.

Seguridad Pública percibirá menos debido a los apoyos por el acuartelamiento del mes de septiembre, así como los diferentes apoyos del Fortaseg que se otorgaron durante el año 2016, lo cual provocó ciertos movimientos ante el SAT para el cálculo del ISR de los trabajadores de esta área.

Debido que dichos movimientos no son propios del Municipio, sino situaciones federales del SAT, no se puede hacer cambios para que no se vean perjudicados los bolsillos de los empleados, así mismo Díaz Hernández dijo que de acuerdo a las inconformidades se llevó a cabo una breve explicación de a cuerdo a los cálculos del Impuesto Sobre la Renta.