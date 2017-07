Inclusión en Legítima Defensa, demanda IP

Los negocios también son parte del patrimonio familiar, considera el líder de los curtidores

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- Es necesario que el Congreso del Estado reconsidere la reforma al Código Penal respecto a la Legítima defensa para que incluya a los negocios, pues la legislación actual deja en vulnerabilidad a las empresas, reclamó Ernesto Vera Guillot, presidente de la Cámara de la Industria de la Curtiduría (Cicur).

El empresario señaló que tan sólo en los últimos meses se han registrado cuatro robos de contenedores, cada uno con valor millonario, y dijo que aunque los empresarios han tomado sus propias medidas, al colocar cámaras de seguridad, alarmas y contratando seguridad privada, es difícil frenar los delitos, ya que los guardias no pueden estar armados y se encuentran en desventaja ante los ladrones, cada vez más violentos.

“(Los negocios) son parte de nuestro patrimonio, son patrimonios familiares; yo creo que valdría la pena que también se contemplara (…). Si no se hizo, sería bueno que se siguiera adelante”, expresó del dirigente de los curtidores.

“Lamentablemente los guardias muchas veces no pueden estar armados y eso le da fuerza a la delincuencia y eso para nosotros no es benéfico, se tiene que reglamentar bien el servicio de seguridad”, añadió el dirigente empresarial.

Aunque reconoció que las autoridades en materia de seguridad han actuado con oportunidad en los robos de embarques que se han reportado por parte de la Cicur, enfatizó que es necesario trabajar en la prevención a través de la legislación para evitar saqueos, pues muchas veces se roban las pieles incluso en los vehículos de las compañías.

La reforma penal

El jueves pasado, el Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal para no sancionar como delito la defensa propia, llamada ‘legítima defensa’, en que incurra una persona cuando se defienda con cualquier objeto y cause daño a un delincuente que entre a su casa. No obstante, la reforma no abarca comercios ni empresas.