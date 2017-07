Incentiva IEE uso de vehículos ‘ecológicos’

El Instituto de Ecología del Estado emitirá hologramas gratuitos para los automóviles de este tipo que circulen en Guanajuato

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- Con la intención de incentivar el uso de vehículos híbridos y eléctricos que no generan emisiones contaminantes, a partir de este segundo semestre del año el Instituto de Ecología del Estado emitirá hologramas gratuitos para los autos de este tipo que circulan en Guanajuato.

Carlos Aarón Ávila Plascencia, Director de Gestión de Calidad del Aire del IEEG, explicó que este tipo de hologramas exenta a los automóviles de la verificación vehicular y su vigencia puede ser de hasta 8 años, dependiendo de las condiciones del vehículo.

“A partir de este segundo semestre tenemos disponible el holograma denominado exento es propiamente para vehículos eléctricos e híbridos de fábrica y este holograma permite exentar la verificación vehicular hasta por 8 años dependiendo del mantenimiento que se tenga al propio vehículo”.

Señaló que el holograma no tiene costo para estimular a los guanajuatenses que están en condiciones de comprar un auto con estas características, a que los prefieran por encima de los autos convencionales que abonan a la contaminación ambiental; sin embargo, el trámite para obtenerlo solo puede realizarse en las oficias de la dependencia ubicadas en Salamanca, presentando el vehículo, la factura y una bitácora de mantenimiento.

Dijo que anteriormente aunque no se expedía este holograma porque los vehículos que no contaminan o son de bajas emisiones contaminantes, no eran objeto de los operativos que realiza las corporaciones de Tránsito.

Sin embargo, ahora que ya en la zona Metropolitana del Valle de México está reconocido este holograma, el IEEG a través de un convenio acordó que los vehículos con placas de Guanajuato que porten el distintivo “exento”, no tendrán ninguna restricción a la circulación derivado del programa “Hoy no circula” que se aplica en aquella zona.

El funcionario estatal dijo que se estima que actualmente en la entidad sólo circulan alrededor de 50 autos con estas características, sin embargo, la cantidad podría duplicarse al cierre del año.