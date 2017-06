Inauguran Narro y MMM Congreso Internacional de Oncología Pediátrica

1 de 4

“Nuestros niños son el tesoro más preciado”: puntualizó el Gobernador

Redacción

LEÓN, Gto.- “La vocación de ser médico no es un tema de moda, se abraza para toda la vida”, dijo el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez ante médicos participantes en el XXIII Congreso Internacional de Oncología Pediátrica.

Denominado ‘Nuevas Estrategias de Tratamiento y Soporte Integral al Paciente Hemato-Oncológico Pediátrico’, el congreso fue inaugurado por José Narro Robles, Secretario de Salud federal.

El Gobernador dijo a los especialistas en el tratamiento de cáncer, que la salud involucra a todos y es un tema de servicio integral, y que están en un área importante donde se necesita tener vocación de servicio al hacerlo con alegría, entusiasmo, amor y sabiduría, siempre pensando en el bienestar del paciente y en estrecha colaboración con sus familiares, pues ser médico refiere la atención directa de la persona.

Dijo que a cualquier edad, es lamentable escuchar cuando se diagnostica un cáncer, pero es más impactante cuando se trata en un niño, “duele más como padre de familia, duele a ustedes que atienden a niños que no son sus hijos, pero lo hacen como si lo fueran”, por eso hoy se reunieron especialistas para mejorar técnicas de tratamiento y prevención.

“Yo siempre he creído en el antropocentrismo, es poner a la persona al centro de cualquier actividad y si algo llega directo a la persona son ustedes, por eso los felicito ya que han abrazado esta vocación, ámenla, cuídenla y denla para siempre, no se queden con nada, créanme que salvarle la vida a un niño no tiene precio”, dijo el Mandatario.

Agregó que es invaluable la sonrisa de un niño y el entusiasmo de un padre de familia que hace lo imposible por sacar adelante a sus hijos enfermos, pero a veces el costo de tratamientos es alto y si no hay presupuesto en las familias es peor tratar el padecimiento, por eso, dijo, es importante la labor del médico especialista.

Dijo que en el caso del estado de Guanajuato, en los últimos cinco meses se han detectado 131 casos de cáncer en menores de 18 años, de los cuales, 18 son leucemias y 13 son tumores sólidos.

El acumulado desde 2001 al 2016, de acuerdo al registro de cáncer en la infancia y la adolescencia, es de 675 leucemias y 844 tumores sólidos.

Para el gobierno estatal, es importante este esquema de atención en la población y se trabaja en la prevención, promoción visitando escuelas, capacitando al personal docente y padres de familia y aplicando pruebas pertinentes; pero también en la atención médica especializada, en la aplicación de quimioterapias, cirugías oncológicas, atención psicológica para niños y para las familias con los respectivos cuidados paliativos.

“Los niños con cáncer son unos guerreros de la voluntad, guerreros de la sonrisa, unos guerreros de la salud, porque dan todo, esperanza y fortaleza porque nos damos cuenta que son niños excepcionales.

“Felicidades y gracias por cuidar a nuestras niñas a nuestros niños que son el tesoro más preciado que tiene cualquier país, cualquier estado y cualquier nación”, dijo el Gobernador.

Agradeció que haya sido León la sede de este congreso y exhortó a los participantes a que aprendan más conocimientos, pero sobre todo, que salgan con mayor amor y capacidad de servicio por sus pacientes porque “es una tarea que nos involucra a todos como política pública integral”, concluyó.

La declaratoria inaugural del XXIII Congreso Internacional de Oncología fue por el Dr. José Narro Robles, secretario de Salud federal, quien deseó éxito a los participantes, “porque si lo alcanzan, será al servicio de la niñez mexicana”, dijo el Secretario Federal.

Este congreso fue organizado por la XXIII Agrupación Mexicana de Onco-Hematologia Pediátrica A. C. presidida por Alberto Olaya Vargas.

Durante la inauguración, participaron también Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado; Carlos Hidalgo Valadez, rector del Campus León de la Universidad de Guanajuato; Mario Sopeña Mata, director de Salud municipal de León, en representación del Alcalde de León; Iraís del Socorro Olmos Alfaro, estudiante de la licenciatura en Enfermería de la Universidad de Guanajuato, así como médicos, enfermeras, investigadores, estudiantes y empresas de la salud.