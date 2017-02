Impacta a espectadores spot contra muro de Trump en el Superbowl

En el corto se ve a una mujer y su hija intentando cruzar clandestinamente lo que parece ser la frontera entre México y Estados Unidos

Notimex

HOUSTON, EE.UU.- Millones de espectadores del Súper Tazón 51 presenciaron hoy un anuncio sin precedentes que aborda la problemática de las familias migrantes, en medio de atención nacional por el plan del muro fronterizo que impulsa el presidente Donald Trump.

El anuncio de 90 segundos ‘La Jornada Comienza’ muestra lo que parece ser una mujer mexicana y su hija, que emprenden un largo viaje a pie y en camión.

Madre e hija empacan sus pertenencias, que incluyen fotografías personales, y se suman a otros viajeros en una jornada en la que cruzan campos, ríos y vías de ferrocarril, deteniéndose en el desierto para acampar a la luz de una fogata.

La imagen final de la primera parte muestra a la madre y la hija cogidas de la mano, justo cuando aparentemente se aprestan a cruzar la frontera y entonces aparece el texto: “vea la conclusión en Journey84.com.”

Pero después de su difusión en el Súper Tazón, el sitio de Internet de la empresa se colapsó, aunque era posible ver la versión completa en YouTube.

En la parte final, madre e hija llegan al área limítrofe sólo para encontrarse con un gigantesco muro. La pequeña saca de su mochila una bandera de Estados Unidos deshilachada y se la entrega a su madre.

Visiblemente angustiadas, ambas siguen caminando a lo largo de la barrera hasta que encuentran una gran puerta. Al acercarse se percatan que está abierta y la empujan. El anuncio termina con la leyenda: “La voluntad de tener éxito siempre será bienvenida aquí”.

Maggie Hardy Magerko, presidente de la empresa con sede en la pequeña comunidad de ‘Eighty Four’ al sur de Pittsburgh, Pensilvania, señaló en un comunicado que debería haber en el muro una “hermosa puerta” para que la gente pueda entrar legalmente a Estados Unidos.

El asunto no es el muro, es la puerta en el muro. Si la gente está dispuesta trabajar duro y hacer este país mejor, la puerta siempre debería estar abierta para ellos”, señaló.

De acuerdo con “Mashable, un portal noticioso sobre tecnología y cultura digital, el anuncio fue una versión revisada, luego de que la cadena de televisión Fox rechazara su presentación inicial el mes pasado.

La compañía 84 Lumber “originalmente había deseado que el comercial mostrara un muro fronterizo”, pero la cadena de televisión lo calificó de “demasiado político” basado en su semejanza con el proyecto que promueve el presidente Trump.

La empresa, que posee mas de 250 ferreterías en 30 entidades de Estados Unidos, decidió entonces aprovechar al máximo la situación convirtiendo el anuncio en lo que en la publicidad se conoce como “cliffhanger”, mostrando una parte y dejando la otra en suspenso.

La plataforma de alquiler Airbnb sorprendió al difundir una publicidad en la que preconiza la tolerancia de todos los orígenes y religiones, una respuesta evidente al decreto antiinmigración firmado hace diez días por Trump.

“Pensamos que seas quien seas, vengas de donde vengas, ames a quien ames, o creas en quien creas, todos tenemos nuestro lugar, cuanto más aceptás, más lindo es el mundo” es el mensaje que emitió la empresa con su anuncio que incluyó imágenes de personas de múltiples orígenes.

Junto con la publicidad, la plataforma lanzó el hashtag #WeAccept.

Y por si acaso el gobierno de Trump no se diera por enterado del mensaje, minutos después de emitir la publicidad en la cadena Fox, el director general de Airbnb, Brian Chesky, tuiteó: “Vamos a entregar 4 millones de dólares en cuatro años al International Rescue Committee (IRC)”, una ONG que ayuda a los refugiados en el mundo “para satisfacer las necesidades de las poblaciones desplazadas en el mundo”.

A diferencia de la mayoría de los otros anunciantes del SuperBowl, Airbnb no había dado detalles del contenido de su publicidad, lo que acentuó el efecto sorpresa del anuncio durante su difusión.

Con esta publicidad, Airbnb le robó protagonismo al anuncio que dio el primer giro político al Superbowl. Se trata de la publicidad emitida por la marca de cerveza más popular en Estados Unidos, Budweiser.

La empresa usó su espacio publicitario en el SuperBowl para emitir un anuncio en el que se evocaba el trayecto migratorio de su fundador alemán, Adolphus Busch, a Estados Unidos.

Al ser cuestionado sobre su anuncio, el fabricante de cerveza aseguró que había sido creado previo a la asunción de Trump.

En el caso de Airbnb, la publicidad emitida sigue la línea de los dirigentes de la empresa, quienes criticaron públicamente el decreto migratorio de Trump, que prohibe la entrada a Estados Unidos a los ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria

Acceptance starts with all of us. #weaccept pic.twitter.com/btgqyYHVTK

— Airbnb (@Airbnb) February 6, 2017