Ignoran deportistas leoneses precontingencia ambiental

Muchos leoneses ignoraron las medidas preventivas ante la precontingencia ambiental después de la Nochebuena

Julio Ramos

LEÓN, Gto.- A pesar que los protocolos de precontingencia ambiental estuvieron activos hasta las 9 de la mañana de este lunes, decenas de leoneses acudieron con normalidad a realizar actividades recreativas y de ejercicio a las distintas deportivas de la ciudad, en donde se recomendaba el no realizar actividades al aire libre.

Los usuarios reconocieron no estar enterados de esta situación de contaminación que se vive en la ciudad, por lo que no encontraron ningún impedimento para realizar sus actividades deportivas, o asistir a disfrutar de la mañana en los complejos deportivos que operaron con regularidad.

Solamente la deportiva “Enrique Fernández” mostraba en la entrada principal del complejo, un letrero indicando que las condiciones ambientales no eran las adecuadas para realizar deporte, pero esto quedaba a consideración de cada usuario pues las taquillas operaban con normalidad.

Incluso varias de las canchas que se tienen que solicitar con anticipación lucieron ocupadas, en donde prácticamente la mayoría de disciplinas que oferta la deportiva estuvieron activas.

Las unidades deportivas de la ciudad operaron con regularidad, siendo la deportiva “Enrique Fernández” las que reunió mayor cantidad de usuarios, en las canchas de futbol, baloncesto, atletismo y tenis, mientras que en el Parque del Árbol las familias se congregaron para compartir alimentos debajo de las palapas mientras los niños jugaban.

En su mayoría según el sondeo realizado por Correo, los leoneses tenían desconocimiento de las recomendaciones ante una precontingencia ambiental, por lo que solicitaron mayor difusión por parte de las autoridades para estar prevenidos ante la posibilidad de que se repita la situación.

Los leoneses hablan

“Yo no sabía, no escuché nada de eso, no nos enteramos, me preocupa porque siempre uno quiere salir con normalidad, pensando en que no tendremos problemas de salud, por nuestra hija nos gustan este tipo de lugares”, comentó Eunice.

“Escuchamos de esta situación, pero la verdad no creemos que sea cierto, porque con lo de gasolina no se estaban usando tantos carros como para que hubieran tanta contaminación, no está bien que haya contaminación, eso sí”, criticó Dulce.

“No estaba enterado, por lo regular cada semana vengo con mi niña pequeña, aunque sea una vez para que juegue y corra, me preocupa la situación por mi hija y por toda la gente, yo creo que es por tanto camión que contamina, deberíamos usar más la bicicleta para que esto no siga creciendo”, señaló Iván.

“Algo escuché en las noticias pero ya no verifiqué si esto aún continuaba, yo creo que lo que más preocupa es que esto empeore porque lo que más necesitan los niños ahorita es realizar actividades al aire libre en lugar de estar con el celular y cosas de ese tipo”, opinó Mercedes Hernández.