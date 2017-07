Identifica PC edificios abandonados y con riesgo de derrumbe

1 de 3

Se colocó señalética a 12 casas abandonadas ya que no se pueden tocar debido a que se encuentran catalogadas por el INAH

Alejandra Ramírez

IRAPUATO, Gto.- La dirección municipal de Protección Civil realizó la identificación de 12 casas antiguas abandonadas que el INAH tiene catalogadas como protegidas y no se pueden intervenir a pesar del daño que presentan principalmente en las fachadas y el riesgo que representan para el peatón ante un posible derrumbe.

Mediante letreros colocados por Protección Civil advierte al peatón no pasar por el frente de esas casas que presentan un importante deterioro.

De acuerdo a lo información publicada por correo el pasado 4 de julio, en entrevista el director de Protección Civil Juan Segoviano Tovar, dijo que estos inmuebles tiene dueño, sin embargo no han sido localizados por lo que siguen deteriorándose al estar abandonadas y con riesgos para el peatón que a diario pasa por el frente de éstos inmuebles.

De acuerdo a un comunicado de prensa con respecto al tema, se informó que las casas en las que se colocaron los letreros se encuentran ubicadas en la calle Terán, Ramón Corona, Manuel Doblado, 16 de Septiembre, todas en la zona centro de Irapuato.

“En Primera instancia es avisar que en esa casa pudiera desprenderse el aplanado, ladrillos, etc y no queremos que alguien salga lesionado, estamos avisando al peatón que ahí hay un riesgo que se cruce de banqueta, es lo que podemos hacer ahorita, fue todo un proceso con el INAH ya que las casas no se pueden tocar por lo cual emprendimos una acción preventiva”, explicó el Director de Protección Civil y Bomberos.