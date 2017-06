Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

No tienes ni idea de lo que quieres en la vida y eso te hace sentir perdido. Piensa que lo que sí sabes es lo que no quieres.

TAURO

21 abril-20 mayo

Le has demostrado a ese amigo en mil ocasiones que puede confiar en ti y aún así sigue ocultándote cosas.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Estás obsesionándote demasiado con esos conflictos que estás teniendo en tu vida, no son tan graves.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Hoy uno de tus amigos cree que puede ocultarte sus preocupaciones, pero tú eres demasiado observador, lo sabrás al instante.

LEO

23 julio-22 agosto

Ese familiar piensa que todavía puede darte órdenes, pero le vas a demostrar que ya no eres un niño.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Tu ambición te ha llevado esta semana a conseguir más de lo que creías que podrías.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Sentir que cuentas con el apoyo incondicional de tus amigos es lo mejor que puede pasarte, sabes que nunca estarás solo.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

No tengas tanto miedo de exteriorizar lo que sientes por las personas importantes de tu vida.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Hoy empiezas a notar que tu suerte cambia, no pierdas la oportunidad de aprovecharla para los proyectos que tienes en mente y que quieres utilizar para cambiar tu vida.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Has pasado mucho tiempo últimamente esforzándote por cosas que no eran tan necesarias como pensabas.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Ya has aprendido de otras experiencias del pasado, ahora no te despistas en ningún momento. Sabes que para que no te sorprendan, no puedes bajar la guardia.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Tu fuerza de voluntad es lo más valioso que tienes y es algo de lo que debes estar orgulloso. Sabes que siempre harás todo lo que puedas por alcanzar tus sueños.