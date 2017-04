Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

No vas a volver a tener en cuenta las opiniones que tienen de ti personas que no te importan lo más mínimo.

TAURO

21 abril-20 mayo

Estás en una espiral de frustración que no te deja vivir como te gustaría, quieres cambiar tu vida.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Si estás rodeado de personas que te critican constantemente, aléjate de Ellas. No merece la pena tener cerca a gente así.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Últimamente estás cometiendo muchos excesos de comida y lo estás notando en tu físico. Deberías controlarte un poco.

LEO

23 julio-22 agosto

Uno de tus familiares querrá que le cuentes tus preocupaciones e intentará ayudarte en todo lo que pueda.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Tienes que controlar esos arranques de locura que en ocasiones sueles tener, estás en un momento de inestabilidad.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Esta semana has vivido muchos momentos de estrés y frustración que han podido con tu energía. Por eso hoy estarás tan desanimado.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Hoy tendrás un día muy productivo, te sorprenderá la cantidad de cosas que vas a hacer con el tiempo que tienes.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Hoy vas a notar que uno de tus familiares está realmente interesado por lo que te pasa, le agradecerás su interés.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Te costará mucho levantarte de la cama y comenzar el día cumpliendo con tus obligaciones. No dejes que la pereza pueda contigo.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Tienes miedo de no haber acertado con las decisiones que has tomado últimamente, pero preocuparse de eso ahora no tiene sentido.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Últimamente estás dejándote guiar por tu intuición y no te estás equivocando. Es tu mejor arma para enfrentarte a la vida, es tu sexto sentido y es muy útil.