Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

No vas a seguir soportando a tu lado a personas que no merecen la pena para ti.

TAURO

21 abril-20 mayo

Los objetivos que te has propuesto en tu vida pueden no estar a la vuelta de la esquina, pero no te importa.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Si hoy despiertas con poca energía, trata de asumir pequeñas responsabilidades que sean fáciles de resolver.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Hoy no vas a dejar que el resto de las personas afecten tanto a tu vida diaria. Tienes claro lo que quieres.

LEO

23 julio-22 agosto

Hoy no te verás para nada atractivo en el espejo. Tienes que cambiar algunos aspectos de tu físico que están empeorando tu imagen.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Poco a poco estás recuperando la energía que perdiste durante el fin de semana, ahora te toca empezar a disfrutar de tu rutina diaria.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Vas a controlar a la perfección tus contradicciones, eres consciente de que hacían enloquecer a las personas que te rodean.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Hoy te vas a dar cuenta de que has conseguido en tu vida más de lo que crees.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Saber que uno de tus mejores amigos te ha traicionado es lo peor que te podía pasar hoy. Romperá tu corazón.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Uno de tus amigos te va a traicionar hoy y te dolerá muchísimo. Te vas a dar cuenta de que no es para nada como tú creías.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Vas a tener la oportunidad de pasar tiempo con alguien a quien respetas mucho. Compartirá su sabiduría contigo.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Sabes perfectamente lo que quieres y con esa decisión no puedes fallar. No tengas en cuenta la opinión de nadie.