Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Ese familiar creía que podría engañarte, pero hoy le vas a dejar claro que le ves venir de lejos.

TAURO

21 abril-20 mayo

Te has vuelto a equivocar por escuchar demasiado a tu niño interior. Tienes que darte cuenta de que ya no puedes seguir actuando de esa forma tan infantil.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Te has sacrificado por personas que no pensaban hacer lo mismo por ti y ahora estás decepcionado.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Estando con esa persona no te sientes cómodo, tienes la sensación de que te observa y te juzga constantemente.

LEO

23 julio-22 agosto

No puedes evitar que esa persona nueva que ha entrado en tu vida te dé malas vibraciones.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Has pasado mucho tiempo intentando hacer feliz a otras personas y no te has preocupado de tu propia felicidad.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

No soportabas a esas personas que intentaban por todos los medios darte lecciones que no habías pedido.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Desde que te has librado de las personas que dan lecciones a los demás te sientes mucho mejor contigo mismo.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Has encontrado la forma de ver el lado bueno de la rutina, de sacar siempre algo divertido a cada día, así disfrutas mucho más de tu vida.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Estás consiguiendo abrirte a esas personas que te han demostrado lo buenas que son. Aunque te cuesta un poco.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

No estás dispuesto a escuchar lo que otras personas tienen que decir de cómo llevas tu vida, tú sabes perfectamente qué es lo que debes hacer.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Te falta organización y puntualidad para que las cosas funcionen mejor en tu vida en estos momentos. No sigas dejando que las prisas te lleven a equivocarte tantas veces.