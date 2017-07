Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Has tardado mucho en centrarte en tu objetivo, pero ahora que lo has hecho no puedes mirar atrás.

TAURO

21 abril-20 mayo

Te has dado cuenta que guardarte para ti mismo lo que piensas no te beneficiaba en nada.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Tienes que reconocer que pierdes los nervios con mucha facilidad y eso te impide ser una persona de fiar.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Hoy tendrás un día de inestabilidad emocional, habrá cosas que te hagan muy feliz y otras que acaben con tu buen humor.

LEO

23 julio-22 agosto

Tu vida no es perfecta, pero estás acostumbrado a luchar. Has pasado por mucho para llegar hasta donde estás.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

No eres como esas personas que confían en los demás al 100%, a ti tienen que demostrarte que van a estar a tu lado siempre para que te entregues a ellos.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Aprecias mucho a tu mejor amigo, pero tienes que reconocer que a veces te saca de tus casillas, es totalmente lo opuesto a ti.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

No tienes que presumir de lo fuerte que eres, tú lo demuestras cada día con tus actos.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Nunca has tenido ningún interés en ser una persona tímida o con reparos, tú te dejas guiar por tus instintos. Ten cuidado.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Has pasado mucho tiempo últimamente esforzándote por cosas que no eran tan necesarias como pensabas.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Hoy te molestará comprobar que por mucho que intentes cambiar de actitud con los demás, ellos no cambian contigo.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

No dejes que los demás crean que eres débil, cuando lo necesitas, eres capaz de sacar una fuerza sobrenatural de tu interior.