Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Aunque no quieras, eres una influencia para las personas que te rodean. Pero tienes que decidir de qué clase quieres ser: ¿mala o buena?

TAURO

21 abril-20 mayo

Si alguien de tu entorno está intentando sacarte de tus casillas, no se lo permitas.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Te has acostumbrado a mostrar tu verdadera cara sólo con las personas que te conocen de verdad.

CÁNCER

22 junio-22 julio

No te gusta la actitud que ha tenido hacia ti uno de tus amigos, pero tampoco quieres discutir con él o ella, por eso vas a alejarte un tiempo.

LEO

23 julio-22 agosto

Últimamente no te sientes a gusto entre el grupo de personas que te suele rodear, sientes que ya no te tienen tan en cuenta como antes.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Estás cansado de las personas que prometen cosas que sabes que no van a poder cumplir.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Si alguien te trata bien, respondes de la misma forma. Pero cuando ciertas personas intentan aprovecharse de ti, eres agresivo.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Hoy vas a darte esos caprichos que llevas deseando durante tiempo, has hecho las cosas como debías.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

A veces los sueños no se hacen realidad, pero no puedes sentir que has fracasado por eso.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Hoy, haciendo un repaso de tu año anterior, te vas a dar cuenta de que estás satisfecho con pocas cosas.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Si hay algo que no soportas en la vida, es a las personas desagradecidas. No vas a olvidar el mal gesto que esa persona tendrá contigo hoy.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Tienes que reconocer que has idealizado en exceso a esa persona que creías que se convertiría en tu mejor amigo. No le conocías y esperabas demasiado de él o ella.