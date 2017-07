Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Si esperas no tener conflictos durante estos días, vas a tener que controlar ese mal humor que a veces te domina.

TAURO

21 abril-20 mayo

Vas a cometer un gran error escogiendo un bando entre tus familiares cuando discutan.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

No tienes por qué cambiar por los demás, las personas que te rodean tienen que aceptarte tal y como eres.

CÁNCER

22 junio-22 julio

No te dejes llevar por los excesos estos días, tendrás la oportunidad de caer en la tentación en muchas ocasiones, pero no debes hacerlo, no te conviene.

LEO

23 julio-22 agosto

Te encantaría pasar tiempo con personas a las que no puedes ver habitualmente, pero tienes que aceptar que las cosas son como son en estos momento.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

No vas a permitir que el recuerdo de esa persona que te traicionó te impida volver a fiarte de otra gente.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Si confías en ti mismo, conseguirás hacer frente a todos esos problemas que estás teniendo en estos momentos.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Hoy vas a tener que controlar tu carácter si no quieres acabar discutiendo con algunos de tus familiares.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Te encontrarás con muchos de tus familiares a los que no estás acostumbrado a ver, tendrás que aguantar muchas preguntas sobre tu vida privada que no querrás responder.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Has perdonado a ese amigo que se aprovechó de ti, pero sabes que la confianza entre vosotros ya no existe.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Aunque hagas sentir culpable a ese amigo que te ha tratado mal, hoy vas a confesarle cómo te ha hecho sentir. No quieres guardarte ese resentimiento más.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Estás permitiendo que otras personas decidan cómo debes utilizar tu tiempo libre y eso no está bien.