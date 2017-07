Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Vas a defender con todas tus ganas lo que crees que es justo y puede que otras personas no te entiendan.

TAURO

21 abril-20 mayo

Tus estrategias para librarte de ciertas personas que no te gustan de tu entorno no ha servido para nada.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Hoy vas a recibir algún insulto por parte de uno de tus familiares y aunque es algo que no querías oír.

CÁNCER

22 junio-22 julio

No puedes seguir escapando de las situaciones difíciles a las que te enfrentas en tu vida, tienes que ser más valiente.

LEO

23 julio-22 agosto

Hoy vas a correr alguna que otra aventura gracias a tu capacidad para apuntarte a cualquier plan.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Te gusta mantener en tu intimidad las diferencias que tienes con otras personas, no es que les engañes.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Eres una persona muy tranquila y pacífica, pero no estás dispuesto a dejar que se aprovechen de ti.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Hoy vas a rodearte de las personas que siempre consiguen darte energía positiva, algo que en estos momentos necesitas.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

No vas a permitir que otras personas manejen tu vida y tus sentimientos, estás cansado de dejar que lo hagan para no ofenderles.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Hoy alguien de tu entorno va a montar un escándalo por algo que dirás, no vas a seguirle en sus juegos, pero te molestará que monte ese espectáculo.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

No estás dispuesto a quedarte para escuchar cómo otras personas te recriminan cómo eres. Tú no juzgas a los demás, no entiendes por qué lo hacen contigo.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Te pasas la vida huyendo para no tener que enfrentarte a tus verdaderos sentimientos, a lo que piensas realmente, tienes miedo a decepcionar a los demás.