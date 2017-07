Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Tu aspiración en la vida siempre ha sido ser más valiente y eso es algo de lo que te puedes sentir orgulloso, cada día que pasa lo eres más.

TAURO

21 abril-20 mayo

Puedes recibir todas las decepciones que la vida quiera otorgarte, pero eso no te hace rendirte o caer, tú sigues adelante.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Después de como has actuado con algunos de tus amigos, no puedes quejarte por haberte quedado solo.

CÁNCER

22 junio-22 julio

No puedes evitar que las cosas te afecten, así demuestras que son importantes para ti.

LEO

23 julio-22 agosto

Has dado todo por personas que no estaban dispuestas a hacer lo mismo por ti. No puedes culparles.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Te propusiste hace tiempo poner orden en tu vida, tanto en las cosas que te rodean como en tu interior.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

No tengas tanto miedo a equivocarte, si tomas una mala decisión, encontrarás la forma de arreglarlo.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Estás deseando que lleguen esas vacaciones que has programado con tanto interés.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Hoy vas a tener que parar los pies a ciertas personas que han estado inmiscuyéndose en tu vida continuamente. No soportas que no te permitan tener cierta intimidad.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Te estás equivocando dejando que tus emociones se desestabilicen cada vez que algo escapa a tu control. Tienes que ser más flexible, aceptar que esas cosas suelen pasar.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Tu creatividad hoy está por las nubes, querrás dar rienda suelta a tu imaginación para crear nuevas cosas o para desarrollar las ideas que has tenido últimamente.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Gracias a tu intuición has conseguido librarte de muchas personas que pretendían hacerte daño.