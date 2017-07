Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Estarías más orgulloso de ti mismo si dejaras de fingir ser alguien que no eres en realidad.

TAURO

21 abril-20 mayo

Hoy todo el mundo se va a rendir en las discusiones que inicies con ellos, puedes llegar a ser tan terco que nadie quiere hablar contigo.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Te vas a arrepentir de cómo has estado tratando a alguien de tu familia. Tienes que reconocer que no has estado haciendo las cosas bien, así que discúlpate.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Vas a ser el mayor apoyo de uno de tus mejores amigos, estarás a su lado para darle todo el apoyo que necesite.

LEO

23 julio-22 agosto

Esa persona que te traicionó hace tiempo ha salido de tu vida, simplemente te es indiferente. No te importa si es feliz o si las cosas le van fatal.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Puede que no lleves el estilo de vida que a tus seres queridos les gustaría para ti, pero hace tiempo que aprendiste a escuchar tu opinión.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Hoy alguien a quien considerabas tu amigo te va a demostrar lo poco que le importas. No vas a buscar venganza contra él o ella.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Has pasado mucho tiempo dando lo mejor de ti y ver hoy que tus esfuerzos no dan resultado te resultará devastador.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Puede que eches mucho de menos a ese amigo que está lejos de ti, pero sabes que está allí por su bien y eso te hace alegrarte por él o ella.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Todavía quedan algunos días para que llegue el fin de semana, pero tú ya tienes tu mente puesta en esos días.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

No te encuentras demasiado comunicativo hoy, así que no intentes fingir interés en las conversaciones.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Si uno de tus amigos te ha hecho daño, no guardes rencor contra él o ella en silencio.