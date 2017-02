Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

En algún momento de estas últimas semanas has sentido que te habías perdido a ti mismo, pero ahora empiezas a recobrar lo que siempre has sido y te sientes más seguro.

TAURO

21 abril-20 mayo

Parece que ciertas personas de tu entorno están empeñadas en hacerte dudar de las decisiones que has tomado últimamente.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

No tienes prisa por encontrar a lo que quieres dedicarte de verdad en la vida, prefieres probar de todo un poco.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Estás controlando esos cambios de humor que últimamente te han llevado a cometer errores.

LEO

23 julio-22 agosto

Puede que no consigas lo que quieres, pero si de algo estás seguro es de que te esforzarás al máximo para lograrlo.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Hoy vas a ser más considerado de lo habitual con los demás, vas a esforzarte por reconocer los esfuerzos que hacen para superarse.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

No sabes qué opción debes elegir, te encuentras en una encrucijada y te has bloqueado completamente.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Vas a callar unas cuantas bocas de tu entorno, han estado riéndose de ti durante mucho tiempo y ya te has cansado.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Lo mismo que quieres que tus amigos te den a ti es lo que intentas darles día tras día. No exiges lo que no puedes dar.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Te has decido a expulsar de tu vida a todas esas personas que no son claras, que no van de frente.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Te ha decepcionado que esa persona intente aprovecharse de ti, después de todo lo que has hecho por él o ella, las cosas no quedarán así.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

