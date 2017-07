Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Hoy vas a cometer un error por dejarte llevar por tus impulsos, deberías aprender que no siempre te conducen por el camino adecuado.

TAURO

21 abril-20 mayo

Si quieres hacer algo divertido hoy, vas a tener que tomar las riendas de tu grupo de amigos.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Has estado siendo muy egoísta y te has dado cuenta de que así no eras feliz. Disfrútalo.

CÁNCER

22 junio-22 julio

No hay nada más importante en tu vida que tu familia, por eso hoy vas a romper todos los planes que tenías para estar junto a ellos.

LEO

23 julio-22 agosto

No estás en una época adecuada para derrochar más de lo que tienes, sabes que la Navidad está a la vuelta de la esquina.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Pasar algo de tiempo con tu familia hoy te cargará de energía positiva, algo que necesitas en estos momentos para enfrentarte a los problemas de tu día a día.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Sufrir una derrota no significa ser un perdedor, tienes que aprender de los errores que te han llevado hasta ahí.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Esas personas que parecen estar en tu vida sólo para empeorarla cada día, son precisamente las que no deben estar en ella.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Estás dispuesto a deshacerte de todas esas personas que sólo aportan negatividad a tu vida, te has dado cuenta de que vives mucho mejor sin todas ellas.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Hoy debes ser el líder entre tus amigos, proponer el plan que deseas para este día y hacer que todos se lo pasen bien.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Estás cansado de rodearte de personas tan negativas, acaban con tu buen humor. Hoy vas a asegurarte de no volver a tenerles a tu lado.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Hoy cierta persona de tu entorno va a intentar quedar por encima de ti en algo y eso te enfadará muchísimo.