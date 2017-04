Hombre nace solo con un riñón, le realizan trasplante en UMAE

La UMAE No. 1 ha realizado mil 19 trasplantes renales

Redacción

GUANAJUATO.- José de Jesús Torres García, tiene 37 años de edad y es originario de Nayarit, aunque radica en León, Guanajuato, desde hace 11 años; es ingeniero civil de profesión, casado y con un hijo de cuatro años y una niña de siete; le fue trasplantado un riñón en la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En una revisión de rutina, en el año 2004, le es detectada hipertensión arterial, fuera del IMSS, y se le diagnosticó inicialmente hiperparatiroidismo que después le es descartado, deciden revisar sus riñones y se entera que tiene agenesia renal, es decir, nació con un solo riñón. La situación transcurrió sin problema, gracias a los cuidados que mantuvo y que le fueron indicados en ese entonces.

En el año 2013 comenzó a sentir cansancio extremo y dolor en las piernas, por lo que acude a la UMF No. 53 del IMSS, en donde se le da seguimiento y atención a su caso, determinando que padecía insuficiencia renal en estadio avanzado, es enviado al HGZ N.o 21; por cambio de domicilio y por ende de adscripción, Jesús fue atendido también en la UMF No. 47 y posteriormente enviado a tercer nivel de atención a la UMAE No. 1.

Debido a su diagnóstico de insuficiencia renal crónica en estadio V, el más avanzado, requirió terapia sustitutiva de diálisis peritoneal. Estuvo en terapia de diálisis peritoneal durante 22 meses y posteriormente llegó hasta el protocolo de trasplante.

En este proceso, a José de Jesús le fue detectada una cardiopatía, de la que fue atendido y dado de alta por el servicio de cardiología en enero del año pasado, continuó con el protocolo junto con su madre, ya que fue ella quien le donó un riñón para poder realizarle un trasplante. Una vez que se corroboró que eran compatibles donador y receptor, fue en junio cuando le dan fecha para realizarle el trasplante.

“Pensé que iba a morir, aunque de alguna manera sabía que era propenso a padecer algo así, lo imaginaba a los 60 años de edad, ocurrió ahora y estoy convencido de que fue así porque era el momento en que podría afrontarlo. Me sorprendió, de muy buena manera, el trato personalizado desde las enfermeras y los médicos en el área de diálisis y en la de trasplantes, antes, durante y después del trasplante, que nos hace sentir seguros, confiados y motivados”, dijo José de Jesús Torres.

Por su parte, la doctora Hildelisa Ordaz Solis, nefróloga de la UMAE No. 1 del IMSS, es quien llevó el caso clínico de Jesús e informó que “en la mayoría de los casos de insuficiencia renal no se conoce la causa porque el padecimiento en etapas iniciales no da síntomas y pertenecemos a una sociedad que desafortunadamente no acostumbra realizarse chequeos médicos hasta que hay alguna situación de salud adversa”.

Ya en estadio IV y V, sí se presentan alteraciones como orinar en la noche con mayor frecuencia, disminución del volumen de orina habitual, que la orina sea espumosa y que sea de color café o roja, hinchazón en pies, cara o párpados, dolor de cabeza, cansancio, náusea y vómito.

Entre las causas más comunes de afección al riñón se encuentran la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, lupus, litiasis renal y la exposición a fármacos sin control.

En el programa de hemodiálisis en la UMAE No. 1 del Seguro Social se atiende a más de 300 pacientes, mientras que en diálisis peritoneal a poco más de 500. La UMAE No. 1 ha realizado mil 19 trasplantes renales.