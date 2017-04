El alcalde habría anunciado que su proyecto como presidente era a seis años

Damián Godoy

LEÓN, Gto.-Aunque desde que fue electo presidente municipal, Héctor López Santillana anunció que su proyecto era a seis años, el mandatario leonés negó que ir por la reelección sea una decisión tomada.

“No, yo no he anunciado nada”, rectificó este jueves, luego de que hace dos días se dio a conocer que los alcaldes, síndicos y regidores que deseen reelegirse en los comicios de 2018, tendrán del 1 al 7 de septiembre para informarlo al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG),

Al respecto, el panista reconoció que es un tema que aún no discute con los miembros del Ayuntamiento, ni con su partido.

“Todavía no (lo hemos platicado), pero qué bueno que ya hay esta definición, y habrá que ver. Entiendo que es un tema para los partidos políticos registren sus plataformas y sus procesos de elección ante el IEEG, entonces esto es lo que está generando este periodo de tiempo (sic). La definición nos llevará a tener que empezar estos trabajos para la revisión”.

Sobre la posibilidad de que los síndicos y regidores del PAN sean considerados para repetir en el cargo, López Santillana explicó que es un tema que tampoco ha abordado con la dirigencia de su partido, debido a que estaban esperando a que se empezaran a definir los tiempos para el proceso.

Contexto

El 1 de julio de 2015, a un mes de ganar las elecciones, López Santillana afirmó que visualizaba su gestión con un proyecto sexenal, y tajante afirmó: “Me la voy a jugar para que me certifiquen en tres años, para ser alcalde por seis años, esa es nuestra apuesta, y digo nuestra porque soy parte de un equipo, y por eso no me siento agobiado, me siento muy respaldado”.

El 3 de octubre, al cumplir un año en el cargo, el mandatario reiteró que sí le interesa la reelección, para dar continuidad a los proyectos que inició durante el trienio.

“Si hago bien las cosas y me merezco la confianza de la sociedad, podré darle continuidad a estos procesos”, reflexionó.