Historias de reportero 

El gobierno ya decidió: no habrá ‘gasolinazo’ en febrero

El anuncio debe hacerse en breve. Están esperando una buena coyuntura para hacerlo. Pero los escenarios ya fueron evaluados en el gobierno federal y según me han confiado fuentes con acceso al primer círculo del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno federal ya tomó la decisión de no aumentar el precio de los combustibles durante el mes de febrero.

En esta determinación, los factores económicos permitieron espacio para los factores políticos.

Los económicos fueron principalmente dos. El primero, que el peso ha ganado cierto terreno frente al dólar. Sin ir más lejos, la pasada fue la mejor semana en un año para la moneda mexicana. En todo ese lapso no había repuntado como lo hizo la semana pasada. Ayer el peso tuvo su mejor posición frente al dólar en lo que va de este año. Si bien sigue existiendo una enorme volatilidad en el tipo de cambio, asociada sobre todo a la gestión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, los mercados han detectado señales menos negativas sobre cómo podría resolver sus diferencias con México, particularmente en lo que toca a los temas comerciales y financieros. Para los mercados, en el duelo Trump-Peña, va ganando el mexicano.

Así, la fecha de un posible nuevo ‘gasolinazo’ se pospone. El público tiene un ‘mes de gracia’

El segundo factor es que el precio del petróleo no se ha disparado y por tanto las cotizaciones de las gasolinas tampoco. Es decir, no existe el apuro económico que argumentó el gobierno federal cuando, el 27 de diciembre del año pasado, anunció oficialmente el ‘gasolinazo’ que entró en vigor el día 1 de enero de este 2017.

Los factores políticos tienen su propio peso. Primero, la popularidad del presidente Peña Nieto no está en niveles que resista audacias. Segundo, el temor a que revivan los saqueos que ya se extinguieron y a que se nutran más las manifestaciones que no han cesado. Tercero, no quieren romper lo que llaman la ‘ola a favor’ del presidente Peña, en torno a quien se ha manifestado un sentimiento de unidad nacional y de exigencia de liderazgo, frente a la amenaza que representa para nuestro país el estilo y las políticas del mandatario estadounidense Donald Trump.

Con todos estos factores —económicos y políticos— en juego, el gobierno federal, según mis fuentes, habría tomado ya la decisión de que no es necesario subir la gasolina en febrero.

Así, la fecha de un posible nuevo ‘gasolinazo’ se pospone. El público tiene un ‘mes de gracia’. La siguiente evaluación oficial es para marzo.

SACIAMORBOS

Si uno atiende a los medios de comunicación de Estados Unidos, Peña Nieto es un firme estadista quien, pese a su baja popularidad, tiene contra las cuerdas a un errático Donald Trump. Para el grueso de los periódicos y televisoras del mayor prestigio y popularidad en nuestro vecino del norte, México va ganando en la negociación. La opinión pública mexicana tiene justo la visión opuesta.