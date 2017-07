Historias de reportero

Guatemala quiere extraditar a Duarte, pero México no lo acepta

Desde el jueves pasado, el gobierno de Guatemala ha redoblado las presiones al más alto nivel a México para que complete ya la extradición del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Extrañamente, el gobierno mexicano no se ha movido.

El miércoles 5 de julio, de gira en México, el canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales Moscoso lo adelantó en ‘Despierta’, el noticiario a mi cargo en Televisa: “El señor presidente de la República (de Guatemala, Jimmy Morales) me ha solicitado pedirle a México que se lo lleven (a Duarte) cuanto antes… nosotros a partir de esta tarde estamos en la capacidad de entregarlo: ahora mismo, en una hora o dos horas si México así lo requiere”.

Aparentemente nadie reaccionó tras esta declaración pública, porque según fuentes confiables a las que tuve acceso, el jueves la Cancillería de Guatemala hizo contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ya con un tono de urgencia, de insistencia, de presión: llévense a Duarte ya.

A través de canales de comunicación tanto formales como informales, la subsecretaria mexicana para América Latina y el Caribe, María del Socorro Flores Liera, le contestó con ‘largas’ al canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales:

Que hace falta tener los trámites 100% seguros, que hay que ser pulcros, que no vaya a ser que por precipitarse se caiga el caso, que se está trabajando para ello, que ya casi, que por favor no desesperen. Mil respuestas frente a la vehemente exigencia guatemalteca de que Javier Duarte deje su territorio y salga para México.

De acuerdo con la información de alto nivel a la que he tenido acceso, la urgencia de Guatemala por deshacerse de Duarte se debe a que consideran que la vida del exgobernador corre peligro en nuestro vecino del sur. Las áreas de inteligencia del gobierno guatemalteco, que coordina el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, concluyeron que el exgobernador ‘sabe demasiado’ y eso pone en situación de ‘peligro’ su vida en Guatemala.

Por el Tratado de Extradición vigente, la nación que recibe al extraditable debe encargarse de su transporte, que en caso de ser por vía aérea, puede ser en un avión oficial o en uno de aerolínea privada.

¿Por qué el gobierno de México no trae a Duarte? ¿Por qué no va por él si públicamente ha dicho que quiere una extradición pronta para que el exmandatario veracruzano sea juzgado en nuestro país? ¿Será que no querían opacar la reunión Peña-Trump del viernes? ¿Los encuentros del canciller con congresistas estadounidenses de primer nivel en Washington al arranque de la semana? ¿O quieren ganar tiempo porque temen que aquí quede libre? ¿Tienen bien armado el caso? ¿Por qué?

SACIAMORBOS

Trump acuerda con Putin fundar una ‘unidad binacional de ciberseguridad impenetrable’ para prevenir las intervenciones de hackers en las elecciones.

La PGR pide a los espiados que le den voluntariamente sus teléfonos celulares para que les extraiga toda la información.

¿Qué sigue? ¿Duarte para fiscal anticorrupción?