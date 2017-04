Hija de Laura Bozzo pega el grito en el cielo por fotos comprometedoras

A Alejandra de la Fuente le indignó que revista mostrara su ‘cuerpo’ desmejorado

Redacción

Ciudad de México .- Hace unas semanas, una revista de circulación nacional publicó una supuesta fotografía de Alejandra de la Fuente, en la que luce una figura totalmente desmejorada.

A decir de Alejandra, hija de Laura Bozzo, la publicación está llena de “maldad”.

“Estoy en shock, horrible. Cualquier persona que me conoce sabe que eso no es real, ni con todo el ‘Photoshop’ del mundo podría verme como me veo. Esto es una maldad, cuido mucho mi figura, no es justo que me hagan algo así”, dijo.

La modelo teme que esta publicación afecte su carrera.

“Mi imagen queda mal en todo el mundo”, comentó la joven, y dijo que su madre se hará cargo de las medidas legales.

“Mi mamá se hará cargo, porque no sé qué hacer, nunca me pasó algo así. Voy a mandarles fotos mías (se toma) para que vean cómo estoy, son sin filtro”.