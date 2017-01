Herido por árbol presenta denuncia

La investigación se abrió contra quien resulte responsable por la caída del Laurel de la India

Vicente Ruiz / Marcos Mancera

CELAYA, Gto.- A sus 51 años de edad jamás se imaginó que un paseo dominical por el jardín principal se convertiría en una pesadilla que lo tiene en la cama de un hospital, y en espera de una intervención quirúrgica en el fémur y cadera.

Es Juan Carlos Durán Jurado, una de las cinco personas lesio-

nadas al colapsar uno de los árboles del jardín principal, y quien es de los más delicados.

Por eso el afectado ya presentó su denuncia contra quien resulte responsable por las heridas sufridas; el Ministerio Público abrió la carpeta de investigación 126/2017 en la agencia número 3; Durán Jurado ahora espera los resultados de la investigación.

El domingo a las 16:20 horas se desplomó un Laurel de la India en la esquina noreste del jardín principal cuando paseaban por el lugar varias personas, cinco de las cuales resultaron lesionadas al caer el árbol sobre ellas.

De las víctimas debieron ser atendidas unas ocho, pero sólo cinco ameritaron ser trasladadas al Hospital General y al IMSS.

Hasta ayer sólo Juan Carlos Durán Jurado permanecía en el Hospital General, los demás

fueron dados de alta el lunes.

“No me dio tiempo

de voltear”

Juan Carlos Durán Jurado estaba sentado junto al árbol, pero se levantó para comprar de comer y fue en ese momento cuando el pesado Laurel le cayó encima.

“Cuando escuché el tronido de madera y sentí que mucha gente corrió apresuradamente, quise voltear pero ya no me dio chance ya me dio el jodidaso y pues al suelo, y la cosa que hubo es que mi pierna quedó con un hueso que-

brado, el fémur y cadera izquier-

da, hubo golpe en la espalda, en el hombro izquierdo y en cabeza”.

Agregó que personal de presidencia municipal ha estado al pendiente de su recuperación, y espera que de verdad se hagan cargo de todos los gastos.

Anímicamente dice no sentirse bien, aunque trata de ser fuerte ante la operación a la que será sometido, “y sabrá Dios si quedes bien o no pues eso es lo que te hace minimizar tu estima”.

Aún no hay fecha para la cirugía y requerirá de la colocación de placas o tornillos para continuar con una rehabilitación, lo que le preocupa porque no sabe cuánto tiempo estará sin trabajar.

Por ello el afectado mandó un mensaje a las autoridades: “Pues que no nos desamparen porque son gastos muy fuertes que uno no podría solventar de ninguna manera, y pues ahora sí hacerles un estudio a esos arbolitos para que no vuelvan a lastimar más”.