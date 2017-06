Hay en en Recursos Humanos desconocimiento de tema fiscal: regidor

Julio Ortiz dijo que si no se corrigen los procesos y se hacen como lo establece Hacienda hay un alto porcentaje de que se pierdan los 29 millones de pesos que el SAT podría regresar por hacer las cosas bien

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- Completo desconocimiento por parte del área de Recursos Humanos para hacer correctamente el informe de nómina correspondiente de octubre del 2015 a diciembre del 2016 al Sistema de Administración Tributaria (SAT), se rehúsan a pedir asesoría a Hacienda para que les expliquen el proceso correcto y no atienden sugerencias, así lo manifestó el regidor del PRD y secretario de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento Julio Ortiz Vázquez.

“Entorno a Recursos Humanos hay un total y completo desconocimiento de lo que es el tema fiscal, nos comentan que pudiéramos contratar un despacho para que asesoren al área, pero ¿cómo vamos a contratar un despacho para que asesoren un área especializada?, entonces tendríamos que contratar un despacho especializado para cada área”.

Ortiz dijo que si no se corrigen los procesos y se hacen como lo establece Hacienda hay un alto porcentaje de que se pierdan los 29 millones de pesos que el SAT podría regresar por hacer las cosas bien.

“La propuesta que hice es cancelas todos los timbres erróneos desde octubre 2015 hasta diciembre 2016 para que podamos generar el proceso correcto, que no tengamos ningún tipo de problema y nos regresen esas partidas (…) para estar tranquilos les sugerimos hacer una consulta escrita directa al SAT para ver cómo nos puede orientar para corregir lo que hicieron mal, les dije que eso lo pueden corregir cancelando timbres pero dicen que no (…) que ellos traen otros mecanismos que les va a funcionar, tengo duda de eso porque las cosas no son así (…) no podemos corregir un error cometiendo otro error más grave”.

Precisó que se trata de cancelar mil 600 folios que fueron elaborados de manera periódica cada 15 días y que a la fecha suman 4 mil 800 los que fueron reportados incorrectamente al SAT y se deben corregir para que no peligre el reembolso de los 29 millones de pesos.

Comentó que Recursos Humanos les entregó un documento que se supone es la consulta al SAT y que está firmada por el director de dicha área pero que está mal planteada y destacó que quien firmó no es la persona indicada para hacer la consulta ante el SAT pues dijo que el indicado como representante legal del Ayuntamiento es el primer sindico Ramón Izaguirre Ojeda a quien aseveró no le enteraron del documento para que lo firmara.

Julio Ortiz dijo que en definitiva Recursos Humanos está haciendo las cosas mal, “nosotros no tenemos duda de lo que se debe hacer, el problema es que las áreas operativas no se están haciendo como se debe de hacer, ese es el problema y es con lo que hemos tenido dificultades y agregó sí “si ellos no conocen los procesos que se deben hacer entonces ahí hay corrupción por que una persona está ocupando un puesto para el que no está capacitado”.