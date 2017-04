Habrá multa o cárcel a “franeleros” sin permiso

Autoridades recibieron reportes de que algunos “franeleros” pedían ‘cuota’ a turistas para dejarlos estacionarse en vía pública

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- El titular de Seguridad Ciudadana Cristian Ortiz Muñiz aseveró que se sancionará con 36 horas de cárcel o mil pesos de multa a los “franeleros” que operen sin tener permiso emitido y que no espeten el reglamento del Bando de policía y buen gobierno.

Lo anterior luego de que informó que en lo que va de la temporada vacacional recibieron 3 reportes de parte de turistas inconformes que no los dejaron estacionarse en la vía pública si no pagan la cuota que los franeleros solicitaron; precisó que fue en calle de Pardo y en Insurgencias, comentó que no se detuvo a nadie porque los infractores se fueron antes de que legaran los policías.

Ortiz Muñiz aseveró que desde hace meses intensificaron los operativos para revisar las diferentes zonas en donde se colocan los “franeleros” y evitar que abusen cobrando cantidades excesivas por estacionarse.

“Tenemos un par de meses que iniciamos de manera contundente para sancionar esta actividad que no está reglamentada y que constituye violación al reglamento del Bando de policía y Buen Gobierno”.

El funcionario manifestó que existe un padrón de 60 franeleros autorizados, dijo que en los operativos que han realizado en coordinación con Fiscalización han retirado 12 personas por no cumplir con la reglamentación sobre todo los de la calle Juan Valle y Subterránea de donde había numerosas quejas.

Christian Ortiz detalló que los lugares en donde más conflicto hay al respecto son: Presa de la Olla, Paseo de la Presa, Juan valle, Subterránea, Mendizábal, Pardo e Insurgencia, esta última es donde hay mayor reporte, “aunque se han redoblado esfuerzos en esta época vacacional salen personas que aprovechan la afluencia turística para realizar esta actividad”.

Finalmente Ortiz Muñiz dijo que el reglamento de Movilidad de Tránsito establece que está prohibido apartar los espacios de estacionamiento y el Bando de Policía y buen Gobierno establece sanción por obstruir o invadir espacio de vía pública de manera irregular.