HablemosClaro

#HablemosBien

Después de varios meses de trabajo y diversas gestiones, Salamanca cuenta con un cuartel móvil de la Gendarmería, que vendrá a reforzar el trabajo que hemos estado realizando en materia de seguridad en el municipio.

Lo he mencionado en otras ocasiones y soy un convencido que en este tema, no se puede escatimar, por ello, la gran relevancia del trabajo de los distintos actores en el municipio, cada quien desde la jurisdicción que le corresponde, pero todos encaminados al mismo objetivo, el velar por la seguridad de los salmantinos y los guanajuatenses.

Me queda claro que vivimos tiempo difíciles, por eso, es importante el seguir reforzando; ningún esfuerzo es mínimo ni sobrante, toda acción viene a abonar a la ardua tarea, y no bajaremos la guardia, al contrario seguiremos en un trabajo de coordinación con estado y federación.

Hace meses, nos dimos a la tarea de buscar un acercamiento, de brindar un espacio, haciendo la solicitud formal para la permanencia de la Gendarmería en Salamanca, principalmente, pero también de los municipios cercanos.

Derivado de estas gestiones sostuvimos varias reuniones para dar seguimiento puntual para la llegada y estancia de elementos federales, por ello fuimos facilitadores y con aprobación del H. Ayuntamiento, se hizo la donación en comodato de un predio que fue designado por tener ubicación estratégica con fáciles accesos carreteros, dotando el mismo de la infraestructura básica como drenaje, alumbrado, electrificación y agua potable.

Fue así que hace unos días, recibimos en Salamanca a los primeros elementos federales y que poco a poco las más de 58 casas rodantes fueron ocupando los cerca de 7,000 metros cuadrados que comprende el predio y así acondicionarlo como uno de los principales centros de operaciones de la Gendarmería en el estado.

Y, durante los siguientes días, continuará la instalación del cuartel móvil, por lo que, una vez establecidos, planteemos estrategias a fin de emprender acciones en materia de seguridad y así inhibir los actos delictivos y brindar mayor seguridad a nuestras familias, porque como ciudadano y como salmantino, soy el primer interesado en velar y dotar de espacios y ambientes seguros y tranquilos a nuestra ciudad.

De esta manera, estaremos trabajando con los elementos de gendarmería a la brevedad, manteniendo una estrecha comunicación, trabajando ambas partes con áreas como planeación e inteligencia, así como realizar patrullajes periódicos y diversos operativos conjuntos y permanentes en diversos puntos del municipio.

Y, como mencionaba, si de seguridad hablamos, cualquier acción que se sume vendrá a fortalecer las labores, no podemos limitarnos, al contrario, seguiremos apretando el paso. La colaboración con Gendarmería, no es nueva, también nos hemos enfocado en el trabajo de prevención con acercamientos en planteles educativos y en dependencias municipales con acciones de prevención delictiva a grupos vulnerables. Y, desde hace unos días también se han estado instalando diversos filtros de seguridad, en aras de un trabajo de prevención e inhibición.

A esto, también vendrá a sumarse la Policía Militar, que dotará de mayor seguridad a Guanajuato y sus municipios, por ello, la importancia de actuar, no sólo el municipio, sino sumar al estado así como federación a través de Gendarmería y próximamente con la Policía Militar en aras de contar con más elementos y tener mayor cobertura en el municipio y la región.

Me queda claro que no es tarea fácil, pero no quitamos el dedo del renglón y estamos trabajando en tener una mayor proximidad con los ciudadanos, involucrando a la sociedad y reforzando la seguridad.