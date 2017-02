Afirman que todos los ilegales trabajan las redes de arrastre excepto cuando los inspectores hacen rondines

Luis Telles

YURIRIA, Gto.- Pescadores de la Laguna de Yuriria, denunciaron que se ha relajado la vigilancia para evitar que ingresen pescadores ilegales con redes de arrastre o chinchorros, porque todos los días y a plena luz del sol se observan y no hay quien los detenga.

Los inspectores de la Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) dan de qué pensar, porque cuando llegan da la casualidad que no hay chinchorros, no encuentran a ningún pescador ilegal, “que casualidad que todos los días están con las redes de arrastre y cuando llegan los inspectores no hay ninguno”.

Los pescadores señalaron que, las autoridades responsables, tanto de los inspectores de la Sagarpa, como de los propios elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes realizan la vigilancia en la Laguna, deben de rolarse.

Un pescador afirma que por lo menos los chinchorreros se llevan más de media tonelada, “nosotros andamos sacando un bote, eso no nos da de comer”.

Varios pescadores ya piensan en bajar también la malla de sus redes, “porque no crean, la situación está difícil, la gente está desesperada y como no hay vigilancia, pues también a entrarle con redes de malla más chica y no permitida, aunque esto afecta el propio hábitat y nos vamos a acabar la Laguna”.