Guanajuato Sustentable

Juan Ángel Mejía Gómez

El estado de Guanajuato tiene una superficie de 371 mil 525 hectáreas con árboles y área verde en sus Áreas Naturales Protegidas (ANP), son importantes, pero no suficientes para capturar y almacenar todo el bióxido de carbono contaminante (CO2), que generamos en el estado.

Con la responsabilidad en el manejo integral de las 23 ANP´s, el Instituto de Ecología del Estado (IEE) gestiona e implementa recursos para acciones de conservación, protección y restauración de estos pulmones de Guanajuato que abarcan el 12 por ciento del territorio.

La Administración presidida por el gobernador Miguel Márquez Márquez, ha respaldado los proyectos de acción a través del IEE por recuperar aquellas zonas con niveles de pérdida de suelo (erosión) y, revertir los procesos de degradación.

De 2013 a 2015 podemos afirmar que 1 mil 500 hectáreas han sido restauradas para conservar suelo y agua, en este concepto, derivado del proceso para la restauración, tenemos alianzas con empresas privadas como Volkswagen, Pirelli, Denso, Miniburbujas, entre otras.

Adicionalmente atendemos el arbolado plagado por plantas parásitas que se propaga rápidamente y afectan el árbol, ésta intervención ya está en más de 4,800 hectáreas, así facilitamos la captura y almacenamiento de la contaminación del aire, para el cuidado de la salud de todos.

Si hablamos de la recuperación de la vegetación hemos plantado más de 200 mil árboles nativos, con alta sobrevivencia, siendo superior al 70%.

Creamos en 50 kms brechas cortafuego y cercados perimetrales que protegen nuestros bosques para que continúen ofreciendo el servicio ambiental de captura y almacenamiento de carbono proveniente de la contaminación al aire.

Para beneficio de los habitantes de las comunidades que abarcan las ANP´s, hemos beneficiado a más de 600 familias con ecotecnias como fogones ahorradores de leña, sistemas de captación de agua de lluvia y huertos de traspatio para mejorar su calidad de vida y ellos contribuyen al cuidado de las zonas.

En este año tenemos la meta de implementar acciones para restaurar 170 hectáreas de zonas degradadas y Vamos por Más resultados en favor de los guanajuatenses.

Pulmones de Guanajuato

En Guanajuato contamos con 23 pulmones de oxigenación o ANP´s de competencia estatal.

Hace 19 años comenzamos con la educación y cultura de respeto, así las ANP´s están presentes en 32 de 46 municipios del estado.

El pulmón más pequeño cubre una superficie de 28 hectáreas, siendo este el Megaparque de Dolores Hidalgo; mientras el más grande abarca 127 mil 058 hectáreas, este es Sierra de Lobos que cubre parte de los municipios de León, San Felipe, Ocampo y Silao.

Aportación de los árboles

Las áreas naturales protegidas están compuestas por ecosistemas y estos ecosistemas por elementos físicos, químicos y biológicos. Entre estos últimos se encuentra toda la vegetación, desde los pastos, las hierbas, los arbustos y los árboles.

Toda esta vegetación, a través de su proceso de fotosíntesis absorbe los rayos del sol, el carbono proveniente del dióxido de carbono de la atmósfera y, junto con el agua y los minerales que absorbe del suelo, produce sus alimentos y lo emplea para su mantenimiento y crecimiento. A esto se le dice que captura y almacena el bióxido de carbono que nosotros generamos en la contaminación del aire.

Para captar y almacenar el CO2 total en Guanajuato, deberíamos contar con el equivalente a 3 estados de Guanajuato y estos tres estados cubiertos en su totalidad con vegetación.

Aportación ciudadana

El C02 que tomó décadas para ser capturado y almacenado en troncos y ramas de árboles en los bosques, podría quedar liberado en la atmósfera, debido a incendios forestales; manejo inadecuado de los bosques; cambios en los usos de suelo; plagas y enfermedades vegetales y por periodos extremos de sequías.

Lo anterior significa que el C02 regresaría a la atmósfera empeorando la situación actual que afecta negativamente las condiciones climáticas, la salud humana y la vida en el planeta.

Por eso es importante que la población tome conciencia y no provoque incendios ni forestales ni de pastizales ni basura, que no cambie los usos del suelo en estos pulmones ni en aquellos que no están decretados pero que cumplen estas funciones.

Será importante continuar plantando más árboles pero sin olvidar que los ya plantados necesitan mantenimiento entre 3 a 5 años para que sobrevivan por sí mismos.

El próximo 13 de julio conmemoramos el Día del Árbol a nivel nacional, el Instituto de Ecología del Estado, coordinado con habitantes de Irapuato, Radio Grupo Antonio Contreras y el Municipio de Irapuato emprenderá la plantación de 10,150 árboles.

Familias, autoridades y personal de Radio Grupo Antonio Contreras, tenemos en cuenta que debemos pasar a las acciones conjuntas, porque deseamos multiplicar el resultado de aire limpio con sociedades sustentables, sanas y con mejor calidad de vida.