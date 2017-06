Guanajuato, un estado violento para la niñez

De los 4 mil 500 homicidios en la entidad, 6% fueron de menores

Lourdes Vázquez

GUANAJUATO, Gto.- Ricardo Antonio Bucio Mújica, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría de Gobernación, afirmó que de los 4 mil 500 homicidios registrados en el estado en el periodo 2010-2015, un total de 270 es decir el 6% fueron de niños, niñas y adolescentes.

“aunque el número de niños que pueda morir en ese periodo es más del doble, no se conoce ese número, no se saben las causas, pero podríamos presuponer que la mayoría son prevenibles” Ricardo A. Mújica, Funcionario federal

En su visita a Guanajuato para participar en la reunión plenaria con los delegados federales en la entidad, refirió que “estos homicidios preocupan a la sociedad, preocupan a los medios, preocupan a los actores políticos y hay un trabajo sin cesar por ese tema, hay un C5, hay un Mando Único, pero aunque el número de niños que pueda morir en ese periodo es más del doble, no se conoce ese número, no se saben las causas, pero podríamos presuponer que la mayoría son prevenibles y que no tenemos el foco puesto en cómo atender las situaciones que llevan a maltrato, violencia o hasta la muerte a niños, niñas y adolescentes”.

El funcionario federal señaló que de acuerdo a la proyección del Consejo Nacional de Población, entre el 2012 y hacia el 2018, habrá poco más de 15 mil defunciones de menores por todas las causas, principalmente accidentes o enfermedades, aunque dijo la mayoría de éstas son prevenibles y se debe trabajar en ello.

En Guanajuato hay poco más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes.

Dijo que de acuerdo con encuestas de percepción, Guanajuato es un estado en donde se ejerce familiarmente y socialmente mayor violencia contra los niños; uno de los indicadores es el de egresos hospitalarios por lesiones, ya que más de la mitad de éstos son de niños y adolescentes que fueron violentados desde el núcleo familiar.

Detalló que en los municipios de Pueblo Nuevo, Victoria, Comonfort, Juventino Rosas y Apaseo el Grande, es en donde se ha registrado mayor ingreso de niños a hospitales.

Necesaria reforma al Código Civil

Bucio Mújica manifestó la necesidad de que en Guanajuato se lleven a cabo reformas al Código Civil para evitar el matrimonio de menores de edad.

Detalló que el año pasado se registraron más de 350 matrimonios, de los cuales, la mayoría fueron de mujeres de 16 y 17 años de edad con hombres adultos, y se trata de un tema ligado al embarazo adolescente.

“Nos tiene preocupados a nivel nacional es el tema de la prohibición del matrimonio infantil, el Código Civil de Guanajuato establece los 18 años como edad mínima, pero permite excepciones y distinciones, hoy ya 24 estados prohíben el matrimonio infantil pero Guanajuato es uno que lo permite y nos parece que es un pendiente del Congreso del Estado”, dijo.

Prevalece pobreza

Bucio Mújica señaló que ante estos indicadores se trabaja en la elaboración de un plan transversal, el cual será presentado al gobierno del estado aproximadamente en un mes, a fin de que se aplique de manera integral en todas las dependencias, pues afirmó que en esta entidad, prevalece la desigualdad, la pobreza y la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

Dicho plan se deriva de la Ley General en la materia “y lo que queremos es que haya una clara articulación del gobierno federal en el estado, para que podamos potenciar los programas y las capacidades instaladas y tener un mecanismo de comunicación más eficaz con el gobierno estatal”.

Afirmó que en el estado de Guanajuato, la parte institucional está instalada y operando, sin embargo “el rezago que traemos es muy grande”.