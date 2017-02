Guanajuatenses que participaron en la Constitución Mexicana de 1917

El salmantino Jesús López Lira en defensa de la educación laica

Electo por el cuarto distrito, con cabecera en Salamanca, el médico Jesús López Lira es acompañado por el señor J. Jesús Patiño, como su suplente. Nació en esa población el 26 de agosto de 1888, en la familia formada por Virginia Lira y Florentino López. Con apoyo de una beca, ingresó al Colegio del Estado y más tarde continuó sus estudios profesionales en Puebla.

De ideología liberal y franco opositor al porfiriato, Jesús López dio vida al periódico ‘La Crisálida’, donde se denunciaron los atropellos de la dictadura, por lo que fue perseguido e incluso agredido físicamente.

Se incorpora al Partido Nacional Antirreeleccionista en la ciudad de México y se traslada a Guanajuato como miembro de la Junta Revolucionaria a difundir la causa maderista y preparar el estallido social de 1910.

Al inicio de su vida militar es subordinado del coronel Adolfo Azueta, quien opera en nuestro estado y sus alrededores. Pasada la Decena Trágica, sigue al general Jesús Carranza iniciando una carrera bélica que le brinda el grado de teniente coronel, enfrentando lo mismo al ejército federal en Querétaro (1914) que a los villistas en las batallas del Bajío.

El doctor López Lira colabora después con el gobernador José Siurob en la reconstrucción política y social de Guanajuato, funge como secretario general de gobierno, inspector de presidencias municipales e integrante del Consejo de Salubridad.

Durante el Congreso Constituyente es nombrado primer prosecretario de la Mesa Directiva, colaborador directo del también guanajuatense Fernando Lizardi, primer secretario de la misma, y compañero de otros tres prosecretarios: Fernando Castaños, Juan de Dios Bojórquez y Flavio A. Bórquez.

Una de sus intervenciones más destacadas se dio el 13 de diciembre de 1916, donde a favor del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre el artículo 3º, expresó:

“(…) Señores diputados, suprimamos de las escuelas toda enseñanza religiosa. Pidamos que la escuela sea, como ha dicho un gran pensador, la luz del mundo, la antorcha de la civilización, la antorcha de las ideas y del progreso resplandeciente, rasgando las tinieblas. Señores diputados: ¿la escuela en manos de los que no pueden sacar el pensamiento de los dogmas, puede ser el brazo que rasgue las tinieblas? Indudablemente que no. Es por esto, señores diputados, que vengo aquí a hablar por la libertad de los niños y no por el jacobismo. Esa virginidad de la conciencia de los niños nadie debe violarla, ni para imbuir en ella patrañas, o cuando menos puntos muy dudosos y muy discutibles”.

Así iniciaba la prolongada carrera política de López Lira, pues repite como diputado del 4º distrito en la XXVII legislatura (1917-1918) y luego es representante del 2º distrito en la XXX legislatura (1922-1924). Por igual, mostrando capacidad e iniciativa, fue diputado local de 1947 a 1950 y senador de la República en 1958.

De 1927 a 1931 radica en los Estados Unidos atendiendo asuntos profesionales. Al año siguiente es electo presidente municipal de Guanajuato. Se establece en el Distrito Federal en 1938 y se integra a la Universidad Nacional como catedrático. También es administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de 1953 a 1958.

Jesús López Lira muere siendo senador, el 2 de septiembre de 1961 en la capital nacional y sus restos son colocados en el Panteón Civil de Dolores, junto a otros ilustres constituyentes de 1916-1917.