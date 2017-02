Sin acuerdos con los campesinos, el gobierno no puede tomar posesión de las siete hectáreas

Vicente Ruiz

APASEO EL GRANDE, Gto.- Finalmente, el gobierno estatal no tomó posesión ayer de las últimas siete hectáreas del ejido Caleras de Ameche que continúan en litigio porque el titular de la parcela no acepta el pago que se le pretende dar, lo anterior, no obstante la presencia de Fuerzas de Seguridad y servidores públicos de las secretarías de Gobierno y de Desarrollo Económico. Estas hectáreas son parte de los terrenos expropiados por el estado para donarlos a la empresa Toyota.

A partir de las 10.00 de la mañana, se reunieron las parcelas, ubicadas al norte del sitio donde ya iniciaron los trabajos para la armadora automotriz, miembros de la familia del ejidatario Roberto Tirado, quienes afirmaron su disposición a vender la tierra, pero a un precio justo y que por ello, ni el titular ni sus hijos han firmado ningún documento.

Para el efecto, llegaron también a esa hora patrullas y elementos de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, y se instalaron en el lindero de las tierras, junto con una grúa, en caso de que fuera necesario un desalojo.

Llegaron también funcionarios de Desarrollo Económico y algunos asesores de Secretaría de Gobierno, estos últimos declinaron hacer alguna declaración porque, dijeron, el tema era de la otra secretaría y ellos sólo actuarían como mediadores si se requería.

De hecho, se apreciaban en los linderos montones de material y excavaciones que se suspendieron ante la oposición del dueño, ya que esta tierra pasó del ejido a dominio pleno, esto es, a pequeña propiedad.

El único hijo del ejidatario que aceptó declarar, manifestó que les han dicho que ya se expropió la tierra, pero que no les han mostrado ningún documento, por lo que seguirán en posesión de la misma y que no aceptan que les quieran pagar a poco más de 400 pesos metro mientras a los demás ejidatarios se las cubrieron hasta 2 mil 500 metro –afirmó- por lo que incluso su abogado estaba promoviendo un amparo. Los Tirado mantuvieron todo el tiempo en el interior de la parcela un tractor y una camioneta.

Las negociaciones se prolongaron horas, inclusive una familiar se puso a preparar una ensalada de atún con aguacate, jitomate y chile verde, “para aguantar la espera” y la ofreció a todos los presentes.

A las 16.00 horas, los funcionarios resolvieron retirarse y con ellos las FSPE, por lo que no se consumó el acto de toma de posesión.



Faltan algunas

Bonifacio Rodríguez, delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Guanajuato, informó que para concluir el proceso de expropiación de las hectáreas del ejido de Caleras de Ameche, en Apaseo el Grande, donde se construye la planta de Toyota, aún falta la adquisición de cinco terrenos.

Estas parcelas están pendientes de lo que resuelva el Tribunal Agrario, pues no se tiene definido las zonas a las que pertenece cada una, es decir, si es de uso común o es privada.

Rodríguez Olivares mencionó que en febrero podría concretarse la expropiación y que estas cinco parcelas corresponden al 1 ó 2% de las 116 hectáreas que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ayudó al gobierno del estado a conseguir para la instalación de la empresa japonesa.