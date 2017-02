Gestionan pintura para colonia aledaña a Palacio Legislativo

La pintura la otorgará un programa de la Sedeshu, para cubrir 1,966 metros cuadrados, para 24 viviendas de la colonia Arroyo la Carnicería

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- El Congreso local gestionó 2 mil litros de pintura ante la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) que entregará a los habitantes de la colonia que está junto al nuevo Palacio Legislativo, que es una colonia popular.

Así lo informó Ector Jaime Ramírez Barba, presidente de la Junta de Gobierno, quien dijo que fue un acuerdo de este órgano legislativo, y Comunicación Social del Congreso.

Esta oficina explicó que la pintura la otorgará un programa de la Sedeshu para cubrir 1,966 metros cuadrados, para 24 viviendas de la colonia Arroyo la Carnicería, ubicada abajo del Palacio Legislativo, a un costado de la carretera de entrada a la ciudad, a un costado de la misma.

Entrevistado sobre la razón por la cual se entregará esta pintura, Rigoberto Paredes Villagómez, también integrante de la Junta de Gobierno, explicó: “Se quiere dar una buena imagen, la imagen de las casas es contrastante. Si ves el edificio del Congreso y las casas, no hay comparación”.

Se le preguntó si la Junta de Gobierno considera que esas casas se ven mal o feas. El coordinador priísta no dijo si o no, sino que insistió en que “contrastan” con el Palacio Legislativo. Y es que por ser una colonia popular, de esas casas, muchas no tienen resanada la parte de afuera y están en los puros ladrillos, además de que se ven los tinacos, las casas están en desorden.

Sobre de quién fue la idea de regalar esa pintura, Paredes Villagómez no supo precisarlo. “Esa idea se planteó en Junta de Gobierno. Te mentiría, no sé si fue ahí mismo o el secretario general”.

Comentó que a finales de noviembre o principios de diciembre, el Congreso también entregó tinacos y cemento a los habitantes de la misma colonia, en un acto al que fueron invitados todos los diputados, pero sólo fue Arcelia González, entonces presidenta del Congreso.

Aclaró que ese material también lo dio la Sedeshu, pero tampoco supo precisar de quién fue la idea o la propuesta. “Surge de Junta de Gobierno por el Congreso”, comentó.