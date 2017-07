Ganadora del Oscar sufre por bajo salario

Emma Stone ha dicho que varios coprotagonistas han decidido bajarse el sueldo para ganar lo mismo que ella

LOS ÁNGELES, EE. UU.- La actriz Emma Stone reveló que algunas de sus coestrellas masculinas, recortaron su sueldo para que ella pudiera tener un sueldo igual al de ellos.

“Hasta ahora en mi carrera he necesitado que mis coestrellas masculinas reciban recortes en sus pagos para que los míos sean iguales a los suyos. Y eso es algo que ellos hacen porque sienten que es lo justo y lo correcto”, explicó Emma a la revista Out, según informa The Hollywood Reporter.

“Si mi compañero de reparto, que seguramente tiene una cotización más alta que la mía, cree que debemos estar en el mismo nivel y decide que le recorten su paga para que podamos emparejarnos, entonces eso cambia mi próxima cotización y por ende mi vida”, añadió la actriz.

Actualmente Stone trabaja en la película Battle of the Sexes, que se inspira en la historia real de Billie Jean King, tenista que en 1973 luchó para que el U.S. Open para que las mujeres y los hombres tenistas recibieran el mismo premio en sus respectivas categorías.

¿Sabías que…? Con ‘The Amazing Spider-Man’ en 2012, —junto a Andrew Garfield, su ex-pareja— la actriz alcanzó la fama mundial, al convertirse en su película más taquillera.

La invitan a serie

Lindsay Lohan está trabajando para que la película que retrata perfectamente tus años en la jungla humana, es decir la preparatoria, pronto esté de regreso con una segunda parte, donde expresó que desea compartir escenario con Emma Stone.

El maravilloso guión de Tina Fey combinado con las actuaciones de Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Amy Poehler y Lacey Chabert convirtieron a Mean Girls en una película de culto para los adolescentes, por lo que la protagonista está convencida de realizar una secuela.

Entre sus planes está llamar al elenco original y además sumar el talento de otras celebs a la historia, entre ellas Emma Stone.

Lindsay pensó que sería una buena idea invitar a la ganadora del Oscar como Mejor Actriz a este proyecto a través de sus redes sociales, sin importarle que Stone no tenga cuenta de Twitter o IG.

Las irreverentes publicaciones, no son novedad para sus fans, pero aún así Lohan decidió eliminar la foto de su cuenta de Instagram días después de publicarla debido a la polémica que provocó.