Ganado en la vía pública, fuera de control: síndico

Admite síndico que el problema va en aumento ante la dificultad para identificar a los dueños

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- La presencia de ganado en la vía pública sigue siendo un gran conflicto en la ciudad que representa peligro para conductores y peatones, la situación va en aumento y que no se ha podido controlar ya que los propietarios los dejan libres, señaló el síndico del Ayuntamiento, Marco Antonio Carrillo, presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales del Cabildo.

“Cuando hay responsabilidad por daños materiales nadie es el dueño de los animales, en algún momento cuando las comenzaron a agarrar y llevárselas al rastro para controlar la situación entonces salieron todos los dueños”, explicó.

Lo anterior luego de que el fin de semana pasado ocurrieron dos accidentes viales por la presencia de reses en la vía pública, uno en la carretera libre Guanajuato–Silao, cerca de la empresa Siemens, y otro en el acceso Diego Rivera; hasta ahora nadie ha reclamado la propiedad de los rumiantes ni se han responsabilizado de los daños materiales ocasionados.

Daños y lesionados La madrugada del sábado, un conductor resultó lesionado de consideración luego de impactar su vehículo compacto que circulaba por el acceso ‘Diego Rivera’, contra una vaca que caminaba sobre la cinta asfáltica, cerca del puente ‘El Hormiguero’. Por el impacto el Nissan Tsuru blanco quedó destruido de la parte frontal. El animal fue orillado y murió, el cadáver permaneció en el lugar hasta la noche del domingo ante la mirada de su cría.

Carrillo dijo que para aliviar este conflicto lo recomendable es que las áreas de Seguridad Ciudadana, de Salud y de Servicios Públicos Municipales coordinen esfuerzos para controlar la situación con acercamiento con los dueños y vigilarlos.

El síndico manifestó que otro gran obstáculo para controlar el caso es que la mayoría de las reses no tienen una marca que identifique su propiedad, por ello cuando ocasionan daños para imponer una sanción no se sabe a quién aplicarla porque los dueños nunca se presentan.

Carrillo Contreras reveló que la sanción para los que dejen los animales en la calle es hasta de mil 500 pesos, más 23 pesos por día en el corral, que se establece en el Reglamento del Control Animal para el Municipio de Guanajuato y lo que estipula la ley federal en materia ganadera.

El alcalde, Edgar Castro Cerrillo, dijo que no habrá tolerancia para los ganaderos que dejen en la vía pública sus reses, aunque no precisó si existe una planeación para erradicar el conflicto.

“Los animales en la vía pública no son silvestres, tienen un propietario, en gran medida esto es responsabilidad de los dueños que los sueltan y los animales van a comer a donde está más verde” Marco Antonio Carrillo

Síndico

Incendios los obliga a bajar a la calle

Aparte, el titular de Salud, Enrique Marmolejo Olea, dijo que de manera permanente trabajan en coordinación con la ganadera, que son los que se encargan del asunto, para implementar acciones para minimizar la presencia de rumiantes en la vía pública y como resultado ya han retirado varias reces de Glorieta Minero, Pastitos, Valenciana, San Javier, y Marfil, entre otros puntos.

Marmolejo destacó que el problema es no saber a quién pertenecen los animales que han levantado porque no están marcados y nadie los reclama; agregó que sí han emitido multas, pero no precisó cuantas.

Explicó que en esta temporada aumenta la presencia de reses en la calle, por los incendios en cerros y pastizales, por lo que los animales llegan a la zona urbana a pastar.