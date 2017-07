Frentes de túneles en la capital: refugio de delincuentes y sanitarios

Estos huecos carecen de alumbrado y despiden un fuerte hedor a excremento

Cayetano Ramírez

GUANAJUATO, Gto.- Los 29 huecos que se construyeron en los distintos túneles que van de la zona centro para desembocar en Pozuelos, más que ser utilizados para estacionar los vehículos que se llegan a descomponer, son utilizados como baños públicos debido a la falta de luz, lo que representa un peligro para las personas que a diario pasan caminando por esos lugares.

Durante un recorrido de Correo por los distintos túneles de la ciudad se detectaron un total de ocho huecos en los dos costados del túnel que va de la zona Embajadoras – Pozuelos por donde a diario caminan mujeres acompañados de niños que salen de la escuela o que trabajan en algunas de las dependencias ubicadas en Pozuelos.

Asimismo se detectó que en el tramo del túnel del libramiento Diego Rivera fueron construidos cuatro frentes (huecos) de cuando menos siete metros de profundidad y carentes de alumbrado público, lo cual representa un riesgo latente debido a que quienes se dedican a delinquir se pueden ocultar y al paso de las mujeres les pueden salir y asaltarlas o jalarlas al fondo, puesto que aunque pasan los vehículos circulando es difícil poder mirar quien se encuentra al fondo de los mismos.

El túnel que inicia a un costado del estacionamiento del Patrocinio y sale a Pozuelos se pudieron contar siete huecos que cuentan con señalamientos y pueden ser utilizados por los vehículos que se llegan a descomponer adentro del túnel apara que no obstruyan la circulación.

En el tramo del túnel Tiburcio Álvarez hasta donde sube el túnel del Patrocinio se localiza seis de los llamados frentes que carecen de alumbrado y son utilizados como sanitarios

Para, Rosalba Aguirre mujer que trabaja en una de las dependencias ubicadas en el CONJUNTO Administrativo de Pozuelos señaló que pasar por los huecos que no cuentan con luz, representa un sacrificio pues se tiene que ir cuidando que no le vaya a salir alguien de esos lugares y tiene que pasar pronto para no respirar los fuertes olores a orines y excremento de las personas dejan en dichos lugares.

Consideró que dichos lugares nunca reciben mantenimiento ni se lavan como sucede en otros lugares de la calle Subterránea que de vez en cuando son lavados y se les aplica aromatizante para que no huelan tan mal.