Abd Alkader Habak estaba en la zona distribuyendo comida para los menores

SUN

CDMX.- El conflicto bélico en Siria entre los opositores y el régimen de Bashar al-Assad sigue costando vidas de personas que no están involucradas en la lucha. Muestra de ello es la imagen que circuló en redes sociales, donde un fotógrafo aparece de rodillas tras la explosión de autobuses de evacuación en Aleppo y ayuda a un chico herido.

La imagen fue difundida por personas como la activista Ala’a Shehabi y el periodista Omar Ghabra y en ellas se ve al fotógrafo Abd Alkader Habak de rodillas ante la explosión y también ayudando a uno de los niños afectados.

Syrian videographer @AbdHabak, who was reporting from Khan Sheikhoun last week, at the scene of today’s massacre. Haunting. pic.twitter.com/qfu90zgkoX

— Omar Ghabra (@omarghabra) 16 de abril de 2017