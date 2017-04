Firman delegados pacto en pro de comunidades

Autoridades estatales buscan impulsar el sector agrario y mejorar su calidad de vida

Cayetano Ramírez

GUANAJUATO, Gto.- En presencia del secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos, 45 delegados rurales firmaron el Pacto Agrícola Comunitario Colectivo por la Unidad de Acciones en Comunidades, que pretende buscar apoyos para el campo y becas, a través de distintas dependencias estatales.

Bañuelos destacó que la recomendación del gobernador Miguel Márquez Márquez, es apoyar al sector en el aprovechamiento de los recursos naturales y la protección de la flora y la fauna.

Entre los beneficios del pacto, además de impulsar los proyectos de productores agrícolas y artesanos, se proporcionará educación sexual y reproductiva, atención a situaciones de violencia intrafamiliar y se gestionarán apoyos para personas con discapacidad.

Regidor exhorta a delegados

El regidor panista del Cabildo, Guillermo Torres Saucedo, pidió a los involucrados transparencia y rendición de cuentas de los trabajos que se realicen.

Exhortó a los campesinos “a que se acerquen al gobierno del estado, y como representante del Ayuntamiento, les digo que no los vamos a dejar solos”.

Reconoció el trabajo de los delegados y destacó su valor para levantar la voz en pro de sus comunidades y del bien común, exigiendo lo que les corresponde. También los invitó a concientizar a los gobernantes para que se dignifique la zona rural, que por tanto tiempo ha permanecido en el olvido.

Finalmente, Guillermo Torres Saucedo declaró ante los asistentes al evento: “a pesar de que en la presidencia municipal trataron de frenarme para que el evento no se llevara, no tengo miedo de ellos, estoy aquí porque a mí sí me importa la gente del campo”.