Familiares de Juana y Antonio: autoridades no nos hicieron caso

Poco después de las 12 de la noche comenzaron a llamar al 911, les advirtieron que había una familia con niños en la finca

Emilio Castillo

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- A pesar de los múltiples reportes de los familiares de Juana y Antonio de la balacera del 14 de enero en San Miguel de Allende, en las que advertían que había niños en la finca, lo único que recibieron fue la respuesta de que estaban trabajando en ello, pero no se pudo evitar la muerte de los menores.

Así lo denuncian familiares, quienes revelaron a correo a detalle los tiempos de sus reportes.

Fueron varias horas en las que clamaron ayuda al número de emergencias 911, al teléfono directo de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio y a los agentes municipales y federales que tenían bloqueada la carretera que lleva a Dolores Hidalgo.

“¡Hay niños en la finca donde reportan la balacera, por favor hagan algo!”, suplicaban los parientes, pero lo único que conseguían como respuesta era que ya se encontraban trabajando en ello.

“Confiamos en que los iban a rescatar y al final nos enteramos de la tragedia: la muerte de Adrián, Gabriel y Mateo, y la detención de Antonio, su padre, como el presunto responsable”, refirió un familiar, que prefirió omitir su nombre.

Que ya atendían el asunto

De acuerdo a los datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio, el primer reporte que recibió el 911 fue a las 00:20 horas del 14 de enero.

Según el Municipio, la Policía Municipal no intervino pues a los cinco minutos después de que el 911 recibió el reporte de la balacera, acudieron al lugar, a las 00:25 horas, pero los preventivos se encontraron con ministeriales, quienes ya se hacían cargo del reporte; sólo les pidieron cerrar la carretera.

Mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que acudieron a las 2 de la madrugada por reporte de hombres armados en las inmediaciones de la finca ubicada en Ampliación Cieneguita, es decir, una hora y 40 minutos después de lo registrado por el Municipio.

Fueron en total nueve llamadas las que recibió la Central de Emergencias, sin embargo autoridades municipales no detallaron en qué tiempo se registraron; ni se informaron aquellas que se hicieron al número directo de la Secretaría de Seguridad.

Eran las primeras horas del 14 de enero cuando la familia Luna Luna, fue despertada por el ‘rechinido’ de las llantas de varios autos, después el sonido de múltiples balazos.

El primero en llamar al 911 fue uno de los hermanos de Juana, que vivía a unos metros de la finca donde trabajaba Antonio, donde ellos también tenían su casa.

Después, entre las 12:25 y 12:30 horas, Juana le llamó directamente a una de sus cuñadas para pedirle que le hablara a la Policía, que tenían mucho miedo porque había una balacera afuera del salón en el que estaban.

Según los registros que guarda la familia y a los que correo tuvo acceso, la cuñada le llamó a su hermana y le pidió lo mismo.

Fue a las 12:38 cuando le regresaron la llamada a Juana para confirmar, pero no contestó sino hasta un minuto después, a las 12:39.

De inmediato y una vez teniendo confirmado el terror en el que se encontraban los Luna Luna, se hizo otra llamada al 911, a las 12:40 horas. La respuesta de la persona que contestó el número de emergencias, fue que ya les habían reportado y que la Policía Municipal ya había acudido.

Cuando el reloj marcó la 1:09 horas, la cuñada volvió a marcarle a Juana, pero ya no le contestaban.

En este lapso se encuentra el mensaje que a la 1:34 le mandó Antonio a su patrón, Cipriano Sánchez, en el que le decía que fuera pronto, que había una balacera.

Los familiares insistieron en la llamada y fue hasta las 2:08 cuando tuvieron éxito y Juana les contestó.“Me dijo que les acababan de aventar gas y que los balazos no paraban, que insistiéramos con la Policía, porque no iban; esa fue la última llamada que pudimos tener, los niños aún estaban vivos y ellos pedían que los rescataran, ya de ahí no nos contestaron, pasó lo peor”, recordó el familiar.

A esa hora, según el reporte de la PGJE, los ministeriales ya estaban ahí.

Después, a las 2 con 10 minutos, los familiares volvieron a insistir en el 911, para que mandaran a la Policía, pero les dieron el número directo de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio (4151204524) al cual llamaron a las 2:13; les volvieron al decir lo mismo, que ya habían acudido al reporte y que los oficiales estaban en el lugar.

En ese momento fue cuando un par de familiares decidieron acudir directamente, pero se toparon con que la carretera estaba cerrada.

“Nos acercamos con los policías que estaban en el lugar y les dijimos que en la finca había también tres niños, les dimos los datos de Antonio, Juan y de Adrián, Gabriel y Mateo, un policía se comunicó por radio y les dijo que había niños, le contestan por el mismo radio, pero después le llaman y volvió a decir que había niños, ya de ahí no supimos nada”, comentó.

Como ni Juana ni Antonio les contestaban, les mandaron mensajes diciéndoles que todo iba a estar bien, que la Policía ya estaba enterada de su presencia en la finca.

Los familiares mantuvieron la esperanza que tras haber avisado y compartido los datos de la familia Luna Luna confiaron en que ya estaba un operativo y que los iban a rescatar, sin embargo, pasaron horas, varias horas, hasta que se enteraron del saldo del operativo: los niños habían muerto, y Antonio estaba detenido como presunto responsable, además Juana estaba también en los separos, hasta que lograron ponerla en libertad.